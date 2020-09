Emprunt: la Banque des lettres de gages rouvre trois emprunts pour 430 millions

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage d'établissements suisses de crédit hypothécaire a rouvert sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS trois emprunts. Voici les nouvelles conditions:

1ère tranche (réouverture S.683) montant: 150 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 675 mio CHF coupon: 0,0% prix d'émission: 101,303% durée: 7,42 ans, jusqu'au 25.02.2028 libération: 23.09.2020 rendement: -0,174% écart de swap: +25 pb n° valeur: 52'515'839(7) n° valeur prov.: 56'923'762(8) rating: AAA (Moody's) cotation: SIX, à compter du 21.09.2020 2e tranche (réouverture S.629) montant: 140 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 761 mio CHF coupon: 0,5% prix d'émission: 106,385% durée: 15,03 ans, jusqu'au 05.10.2035 libération: 23.09.2020 rendement: +0,073% écart de swap: +21 pb n° valeur: 31'941'594(6) n° valeur prov.: 56'923'763(6) rating: AAA (Moody's) cotation: SIX, à compter du 21.09.2020 3e tranche (réouverture S.640) montant: 140 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 540 mio CHF coupon: 0,375% prix d'émission: 106,945% durée: 23 ans, jusqu'au 23.09.2043 libération: 23.09.2020 rendement: +0,070% écart de swap: +18 pb n° valeur: 33'833'042(3) n° valeur prov.: 56'923'76484) rating: AAA (Moody's) cotation: SIX, à compter du 21.09.2020

pre/buc