Emprunt: la Centrale de lettres de gage lève 275 millions en trois tranches

Zurich (awp) - La Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses rouvre deux emprunts et émet un nouveau sous la direction des banques cantonales, aux conditions suivantes:

Tranche 1 2e réouverture de la série 483 montant: 100 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 580 mio CHF taux d'intérêt: 0% prix d'émission: 104,964% durée 7,4 années jusqu'à 27.01.2027 libération: 10.09.2019 Swap Spread: +8 pb Yield To Mat.: -0,654% Valeur: 33'658'771 (9) Valeur prov.: 41'904'144 (4) Rating: AAA (ZKB) cotation: SIX, à partir de 09.09.2019 Tranche 2 3e réouverture de la série 508 montant: 60 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 660 Mio CHF taux d'intérêt: 0,55% prix d'émission: 111,339% durée : 11,4 années, jusqu'à 29.01.2031 libération: 10.09.2019 Swap Spread: +7 pb Yield To Mat.: -0,420% Valeur: 41'904'084 (2) Valeur prov.: 41'904'145 (1) Rating: AAA (ZKB) cotation: SIX, à partir du 09.09.2019 Tranche 3 Série 514 (nouvelle émission) montant: 115 mio CHF (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0% prix d'émission: 104,571% durée : 18 années, jusqu'à 10.09.2037 libération: 10.09.2019 Swap Spread: +3 pb Yield To Mat.: -0,248% Valeur: 41'904'146 (9) Rating: AAA cotation: SIX, à partir du 09.09.2019

