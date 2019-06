Emprunt: la Centrale de lettres de gage lève 597 millions en trois tranches

Zurich (awp) - La Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses rouvre trois emprunts sous la direction des banques cantonales, aux conditions suivantes:

tranche 1 réouverture de la série 495 montant: 316 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 0,25% prix d'émission: 103,78% durée: 6,8 ans, jusqu'au 12.05.2026 libération: 15.07.2019 rendement: -0,297% Swap Spread: +18 pb no valeur: 36'153'291 (1) no prov.: 39'863'410 (2) rating: AAA (ZKB) cotation: SIX, dès le 12.07.2019 tranche 2 réouverture de la série 507 montant: 146 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 0,625% prix d'émission: 106,922% durée: 9,65 ans, jusqu'au 08.03.2029 libération: 15.07.2019 rendement: -0,082% Swap Spread: +15 pb no valeur: 39'863'357 (5) no prov.: 39'863'411 (0) rating: AAA (ZKB) cotation: SIX, dès le 12.07.2019 tranche 3 réouverture de la série 510 montant: 135 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 0,7% prix d'émission: 106,94% durée: 19,63 ans, jusqu'au 04.03.2039 libération: 15.07.2019 rendement: 0,339% Swap Spread: +9 pb no valeur: 39'863'412 (8) no prov.: 39'863'412 (8) rating: AAA cotation: SIX, dès le 12.07.2019

pre/an/buc