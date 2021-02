Zürich (awp) - La Centrale de lettres de gages des banques cantonales suisses a reconduit un emprunt et émis deux nouvelles obligations aux conditions suivantes:

1ère tranche (réouverture S.524) montant: 209 mio CHF (avec option de réouverture) total nouveau: 564 mio CHF taux: 0% prix d'émission: 101,119% durée: 7,28 ans, jusqu'au 21.06.2028 libération: 09.03.2021 rendement à maturité: -0,153% écart de swap: +5 pb n° valeur: 58'903'110 (0) notation: Aaa/AAA (Moody's/ZKB) cotation: SIX, à partir du 08.03.2021 2e tranche (nouveau S.532) montant: 504 mio CHF (avec option de réouverture) taux: 0,1% prix d'émission: 100,379% durée: 10,57 ans, jusqu'au 03.10.2031 libération: 09.03.2021 rendement à maturité: 0,064% écart swap: +2 pb n° valeur: 58'903'111 (8) notation: Aaa/AAA (Moody's/ZKB) cotation: SIX, à partir du 08.03.2021 3e tranche (nouveau S.533) montant: 183 mio CHF (avec option de réouverture) taux: 0,25% prix d'émission: 100,634% durée: 15,12 ans, jusqu'au 21.04.2036 libération: 09.03.2021 rendement à maturité: 0,207% écart swap: -4 pb n° valeur: 58'903'112 (6) notation: AAA (Moody's) cotation: SIX, à partir du 08.03.2021

pre/tp/al