Zurich (awp) - La Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses émet deux nouveaux emprunts et en rouvre un en cours sous la direction des banques cantonales. Les conditions:

1ère tranche (réouverture S. 563) montant: 188 mio CHF (avec clause de réouverture) nouveau total: 425 mio CHF coupon: 1,625% prix d'émission: 99,240% durée: 2,7 ans, jusqu'au 07.04.2026 libération: 25.07.2023 rendement: 1,915% écart de swap: -7 pb n Grad valeur: CH1206367570 n Grad valeur prov.: CH1266847206 rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 24.07.2023 2e tranche (nouvelle émission S. 575) montant: 432 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 1,85% prix d'émission: 100,146% durée: 7,78 ans, jusqu'au 05.05.2031 libération: 25.07.2023 rendement: 1,830% écart de swap: -6 pb n Grad valeur: CH1266847214 rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 24.07.2023 3e tranche (nouvelle émission S. 576) montant: 526 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 1,85% prix d'émission: 100,422% durée: 14,98 ans, jusqu'au 19.07.2038 libération: 25.07.2023 rendement: 1,818% écart de swap: -9 pb n Grad valeur: CH1266847222 rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 24.07.2023

pre/buc