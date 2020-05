Emprunt: la Centrale des lettres de gage lève 1,36 milliard en trois tranches

Zurich (awp) - La Centrale des lettres de gage des banques cantonales a émis sous la direction de ses membres deux nouveaux emprunts et en a rouvert un autre aux conditions suivantes:

1ère tranche (réouverture) montant: 680 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 1,0 milliard de francs suisses taux d'intérêt: 0,5% prix d'émission 104,598% durée: 9,39 ans, jusqu'au 12.10.2029 libération: 22.05.2020 écart de swap: +38,4 pb valeur: 35'767'617(7) - provisoire: 53'689'269(5) rating: Aaa/AAA(Moody's/ZKB) cotation SIX: dès le 20.05.2020 2e tranche (nouveau): montant: 409 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0,125% prix d'émission 100,238% durée: 11,9 ans, jusqu'au 23.04.2032 libération: 22.05.2020 écart de swap: +38 pb valeur: 53'689'270(3) rating: Aaa/AAA (Moody's/ZKB) cotation SIX: dès le 20.05.2020 3e tranche (nouveau): montant: 271 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0,2% prix d'émission 100,593% durée: 22 ans, jusqu'au 22.05.2042 libération: 22.05.2020 écart de swap: +36 pb valeur: 53'689'271(1) rating: Aaa/AAA (Moody's/ZKB) cotation SIX: dès le 20.05.2020

pre/jh