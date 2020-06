Emprunt: la Centrale des lettres de gage lève 540 millions en deux tranches

Zurich (awp) - La Centrale des lettres de gage des banques cantonales a émis sous la direction de ses membres deux emprunts, dont voici les conditions:

1ère tranche S. 521 montant: 394 mio CHF (avec clause de réouverture) taux: 0,1% prix d'émission: 100,174% durée: 10 ans, jusqu'au 12.06.2030 libération: 12.06.2020 écart de swap: +38 pb no valeur: 53'689'275(2) rating: AAA (S&P) cotation: SIX, dès le 11.06.2020 2e Tranche S. 522 montant: 146 mio CHF (avec clause de réouverture) taux: 0,25% prix d'émission: 100,342% durée: 20 ans, jusqu'au 12.06.2040 libération: 12.06.2020 écart de swap: +34 pb no valeur: 53'689'276(0) Rating: AAA (S&P) cotation: SIX, dès le 11.06.2020

pre/buc