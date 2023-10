Zurich (awp) - La Centrale des lettres de gage des banques cantonales suisses a émis deux nouveaux emprunts et en a rouvert un troisième sous la direction de ses membres aux conditions suivantes:

1ère tranche S.561 (réouverture) montant: 87 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 271 millions de francs suisses coupon: 2,1% prix d'émission: 102,447% durée: 6,75 ans, jusqu'au 19.07.2030 libération: 20.10.2023 rendement.: 1,712% écart de swap: - valeur: CH1206367521 valeur prov.: CH1290222434 rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 19.10.2023 2ème tranche S.580 (nouveau) montant: 296 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 1,8% prix d'émission: 100,189% durée: 9,76 ans, jusqu'au 22.07.2033 libération: 20.10.2023 rendement.: 1,779%% écart de swap: -2 pb valeur: CH1290222442 rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 19.10.2023 3e tranche S.581 (nouveau) montant: 187 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 1,85% prix d'émission: 100,520% durée: 15,01 ans, jusqu'au 25.10.2038 libération: 20.10.2023 rendement.: 1,810% écart de swap: -7 pb valeur: CH1290222459 rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 19.10.2023

awp