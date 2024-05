Zurich (awp) - La Centrale des lettres de gage émet, sous l'égide des Banques cantonales, trois nouveaux emprunts (dont 1 réouverture) aux conditions suivantes:

1ère tranche: réouverture de la série 567 montant: 238 Mio CHF (avec claude de réouverture) montant total nouveau: 571 Mio CHF coupon: 1,7% prix d'émission: 101,826% durée: 6,47 ans, jusqu'au 02.12.2030 libération: 14.06.2024 rendement: 1,402% écart de swap: +21 bp valeur d'origine: 123'210'703 valeur prov.: CH1346742971 rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 13.06.2024 2e tranche (nouveau S. 594) montant: 324 Mio Fr. (avec claude de réouverture) coupon: 1,45% prix d'émission: 100,009% durée: 10,13 ans, jusqu'au 02.08.2034 libération: 14.06.2024 rendement: 1,449% écart de swap: +21 bp valeur: CH1346742989 rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, ab 13.06.2024 3e tranche (nouveau s.595) montant: 175 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 1,45% prix d'émission: 100,299% durée: 15,32 ans, jusqu'au 10.10.2039 libération: 14.06.2024 rendement: 1,428% écart de swap: +14 bp valeur: CH1346742997 rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 13.06.2024

