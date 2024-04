Zurich (awp) - La Centrale des lettres de gage des banques cantonales suisses a émis deux nouveaux emprunts et rouvert un troisième sous la direction de ses membres aux conditions suivantes:

1ère tranche, réouverture de la série 585 montant: 184 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 339 millions de francs suisses coupon: 1,5% prix d'émission: 101,016% durée: 6,90 ans, jusqu'au 02.04.2031 libération: 07.05.2024 rendement: 1,345% écart de swap: +19 pb valeur: CH1319968405 valeur prov.: CH1319968678 rating: Aaa (Moody's) Cotation SIX: dès le 06.05.2024 2ème tranche, nouvelle série 592 montant: 394 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 1,45% prix d'émission: 100,353% durée: 9,58 ans, jusqu'au 07.12.2033 libération: 07.05.2024 rendement: 1,411% écart de swap: +19 pb valeur: CH1319968686 rating: Aaa (Moody's) Cotation SIX: dès le 06.05.2024 3ème tranche, nouvelle série 593 montant: 288 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 1,45% prix d'émission: 100,319% durée: 15,33 ans, jusqu'au 07.09.2039 libération: 07.05.2024 rendement: 1,427% écart de swap: +12 pb valeur: CH1319968694 rating: Aaa (Moody's) Cotation SIX: dès le 06.05.2024

awp