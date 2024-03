Zurich (awp) - La Centrale des lettres de gage des banques cantonales suisse a rouvert sous la direction de ses membres un emprunt et en a émis deux nouveaux aux conditions suivantes:

1ère tranche: réouverture série 583 montant: 187 millions de francs suisses(avec clause de réouverture) nouveau total 404 millions de francs suisses coupon: 1,4% prix d'émission: 100,744% durée: 7,75 ans, jusqu'au 16.01.2032 libération: 15.04.2024 rendement: 1,298% écart de swap: +19 pb valeur: CH1306117115 - prov.: CH1319968603 rating: AAA cotation SIX: dès le 12.04.2024 2ème tranche, nouvelle série 590 montant: 437 millions de francs suisses(avec clause de réouverture) coupon: 1,4% prix d'émission: 100,294% durée: 10,56 ans, jusqu'au 06.11.2034 libération: 15.04.2024 rendement: 1,370% écart de swap: +19 pb valeur: CH1319968611 rating: AAA cotation SIX: dès le 12.04.2024 3ème tranche, nouvelle série 591 montant: 364 millions de francs suisses(avec clause de réouverture) coupon: 1,4% prix d'émission: 100,362% durée: 13,92 ans, jusqu'au 15.03.2038 libération: 15.04.2024 rendement: 1,371% écart de swap: +13 pb valeur: CH1319968629 rating: AAA cotation SIX: dès le 12.04.2024

awp