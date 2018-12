Emprunt: la Centrale des lettres de gages lève 1013 millions en trois tranches

Zurich (awp) - La Centrale des lettres de gages des établissements suisses de crédit hypothécaire a rouvert deux emprunts et en a émis un troisième sous la direction de Credit Suisse, d'UBS et de Raiffeisen:

série 603: (réouverture) montant: 313 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0,625% prix d'émission: 103,648%, plus intérêts échus sur 263 jours libération: 12.12.2018 durée: 6 ans et 97 jours, jusqu'à 19.03.2025 rating: Aaa (Moody's) valeur: - jusqu'à libération 44'961'904 (5) - après libération 26'422'701 (5) cotation SIX: provisoire, dès le 11.12..2018 série 612: (réouverture) montant: 100 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 1,000% prix d'émission: 102,037%, plus intérêts échus sur 317 jours libération: 12.12.2018 durée: 26 ans et 43 jours, jusqu'à 25.01.2045 rating: Aaa (Moody's) valeur: - jusqu'à libération 44'961'906 (0) - après libération 28'252'890 (7) cotation SIX: provisoire, dès le 11.12.2018 série 667: (nouvelle émission) montant: 600 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0,250% prix d'émission: 100,219% libération: 12.12.2018 durée: 7 ans et 334 jours, jusqu'à 16.11.2026 rating: Aaa (Moody's) valeur: 44'961'905 (2) cotation SIX: provisoire, dès le 11.12.2018

