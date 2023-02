Emprunt: la Centrale des lettres de gages lève 860 millions en trois tranches

Zurich (awp) - La Centrale des lettres de gage des banques cantonales suisse a émis sous la direction de ses membres un nouvel emprunt et deux nouvelles tranches d'emprunts existants aux conditions suivantes

1ère tranche, réouverture série 553 montant: 217 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: : 540 millions de francs suisses coupon: 1,5% prix d'émission: 97,518% durée: 6,78 ans, jusqu'au 17.12.2029 libération: 07.03.2023 rendement: 1,893% écart de swap: +8 pb valeur: CH1189217826 valeur prov. CH1239464618 rating: Aaa (Moody's) cotation SIX dès le 06.03.2023 2ème tranche réouverture série 557 montant: 343 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 689 millions de francs suisses coupon: 1,65% prix d'émission: 97,171% durée: 9,79 ans, jusqu'au 21.12.2032 libération: 07.03.2023 rendement: 1,970% écart de swap: +8 pb valeur: CH1189217909 valeur prov. CH1239464626 rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 06.03.2023 3ème tranche, nouvelle série 570 montant: 300 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) coupon: 2,125% prix d'émission: 101,532% durée: 15,54 ans, jusqu'au 21.09.2038 libération: 07.03.2023 rendement: 2,010% écart de swap +6 pb valeur: CH1239464634 rating: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 06.03.2023

