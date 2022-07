Emprunt: la Centrale des lettres de gages lève 943 millions en trois tranches

Zurich (awp) - La Centrale des lettres de gages des banques cantonales suisses émet sous la direction des établissements cantonaux trois nouveaux emprunts aux conditions suivantes:

1ère tranche: nouvelle émission (série 556) montant: 292 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 1,45% prix d'émission: 100,266% durée: 7,78 ans, jusqu'au 30.04.2030 libération: 19.07.2022 rendement: 1,413% écart de swap: +4 pb n° valeur: 118'921'789 (1) rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 18.07.2022 2e tranche: nouvelle émission (série 557) montant: 346 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 1,65% prix d'émission: 100,082% durée: 10,42 ans, jusqu'au 21.12.2032 libération: 19.07.2022 rendement: 1,641% écart de swap: +5 pb n° valeur: 118'921'790 (9) rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 18.07.2022 3e tranche: nouvelle émission (série 558) montant: 305 mio CHF (avec clause de réouverture) coupon: 1,8% prix d'émission: 100,078% durée: 13,84 ans, jusqu'au 23.05.2036 libération: 19.07.2022 rendement: 1,793% écart de swap: +2 pb n° valeur: 118'921'791 (7) rating: Aaa (Moody's) cotation: SIX, à compter du 18.07.2022

