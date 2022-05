Zurich (awp) - La Ville de Zurich émet un emprunt sous direction commune de Credit Suisse, Raiffeisen, BC de Zurich et UBS. Les conditions:

montant: 220 mio CHF (clause de réouverture) taux: 1,5% prix émission: 100,18% durée: 30 ans, jus. 24.06.2052 libération: 24.06.2022 Yield to Mat.: 1,492%% Swap-Spread: -5,0 pb no valeur: 119'106'623 (7) rating: AA+ (S&P) cotation SIX: dès le 22.06.2022

