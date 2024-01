Wall Street revient, Donald Trump aussi

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. La fermeture de Wall Street hier pour un jour férié a laissé les autres places financières orphelines de leur baromètre. Il est sans doute un peu cavalier d'invoquer Lamartine, d'autant que j'écris cette chronique au bord du lac d'Annecy et pas du lac du Bourget, ce qui pourrait passer pour une faute de goût. Mais les vers d'Alphonse nous rappellent que la planète finance est américano-centrée et qu'en l'absence de la bourse de New York, les autres places sont souvent dans l'expectative.