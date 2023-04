Zurich (awp) - La Centrale des lettres de gage des banques cantonales suisses émet trois nouveaux emprunts sous la direction des banques cantonales. Les conditions:

1ère nouvelle tranche: Serie 571 montant: 355 mio CHF (avec possibilité de réouverture) coupon: 2,0% prix d'émission: 100,094% durée: 6,64 ans, jusqu'au 17.12.2029 libération: 28.04.2023 rendement à mat.: 1,985% écart swap: +5 bp valeur: CH1239464725 note de crédit: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 27.04.2023 2e nouvelle tranche: Serie 572 montant: 450 mio CHF (avec possibilité de réouverture) coupon: 2,05% prix d'émission: 100,325% durée: 9,08 ans, jusqu'au 25.05.2032 libération: 28.04.2023 rendement à mat.: 2,011% écart swap: +5 bp valeur: CH1239464733 note de crédit: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 27.04.2023 3e nouvelle tranche: Serie 573 montant: 230 Mio CHF (avec possibilité de réouverture) coupon: 2,10% prix d'émission: 100,897% durée: 12 ans, jusqu'au 27.04.2035 libération: 28.04.2023 rendement à mat.: 2,015% écart swap: +4 pb valeur: CH1239464741 note de crédit: Aaa (Moody's) cotation SIX: dès le 27.04.2023

pre/ol