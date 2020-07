Emprunt: le Canton de Genève lève 125 millions en deux tranches

Zurich (awp) - Le Canton de Genève rouvre deux emprunts pour un total de 125 millions de francs suisses, sous direction d'UBS. Les conditions:

1ère tranche (réouverture) montant: 75 mio CHF (clause de réouverture) nouveau total: 225 mio CHF taux: 0,05% prix émission: 99,755% durée: 9 ans et 106 jours, jus. 15.11.2029 libération: 29.07.2020 Yield to Mat.: 0,0776% Swapspread: +40 pb no valeur: 54'724'323 (5) no valeur prov.: 55'499'208 (8) rating: AA- (S&P) cotation SIX: dès le 27.07.2020 2e tranche (réouverture): montant: 50 mio CHF (clause de réouverture) nouveau total: 300 mio CHF taux: 0,5% prix émission: 108,654% durée: 36 ans et 91 jours, jus. 31.10.2056 libérationg: 29.07.2020 Yield to Mat.: 0,250% Swapspread: +49,31 pb no valeur: 34'172'591 (6) no valeur prov.: 55'499'209 (6) rating: AA- (S&P) contation SIX: dès le 27.07.2020

yr/