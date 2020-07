Zurich (awp) - Le Canton de Genève rouvre un emprunt sous direction d'UBS. Les conditions:

2e augmentation montant: 25 mio CHF (clause de réouverture) nouveau total: 250 mio CHF taux: 0,05% prix émission: 99,964% durée: 9 ans et 106 jours, jus. 15.11.2029 libération: 29.07.2020 Swapspread: +40 pb no valeur: 54'724'323 (5) rating: AA- (S&P) cotation SIX: dés le 27.07.2020

cf/rp