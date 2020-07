Zurich (awp) - Le Canton de Lucerne émet un emprunt sous direction de la Banque cantonale de Lucerne. Les conditions:

montant: 100 mio CHF taux: 0% prix d'émission: 101,33% durée: 10 ans, jus. 23.07.2030 Yield to Mat.: -0,132% Swapspread: +15 pb rating: AA+ (ZKB) no valeur: 05'060'712 (9) cotierung: SIX

kw/rp