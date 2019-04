Zurich (awp) - Le canton de Bâle-Ville émet deux emprunts sous direction de Credit Suisse, Raiffeisen et Banque cantonale de Zurich. Les conditions:

montant: 100 mio CHF taux: 0,00% prix d'émission: 101,991% libération: 31.05.2019 durée: 3 ans, jus. 31.05.2022 no valeur: 47'129'796 (7) cotation SIX: dès le 28.05.2019 montant: 150 mio CHF taux: 0,00% prix d'émission: 102,249% libération: 31.05.2019 durée: 6 ans, jus. 30.05.2025 no valeur: 47'129'797 (5) cotation SIX: dès le 28.05.2019

yr/rp