Zurich (awp) - Le canton de Genève a émis sous la direction de la Banque Cantonale de Genève (BCGE), Credit Suisse et UBS trois emprunts verts (green bonds) aux conditions suivantes:

1ère tranche montant: 175 mio CHF coupon: 0,00% prix d'émission: 101,093% durée: 8,49 ans, jusqu'au 26.05.2028 libération: 28.11.2019 rendement: -0,128% écart de swap: +15 pb no valeur: 50'501'191 (3) rating: AA- stab(S&P) cotation: SIX, dès le 26.11.2019 2ème tranche montant: 285 mio CHF coupon: 0,125% prix d'émission: 100,264% durée: 12,5 ans, jusqu'au 28.05.2032 libération: 28.11.2019 rendement: 0,104% écart de swap: +15 pb no valeur: 50'501'192 (1) rating: AA- stab(S&P) cotation: SIX, dès le 26.11.2019 3ème tranche montant: 200 mio CHF coupon: 0,300% prix d'émission: 100,535% durée: 20 ans, jusqu'au 28.11.2039 libération: 28.11.2019 rendement: +0,272% écart de swap: +12 pb no valeur: 50'501'193 (9) rating: AA- stab(S&P) cotation: SIX, dès le 26.11.2019

awp