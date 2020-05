Zurich (awp) - Le canton de Genève lève 725 millions de francs suisses en trois tranches sous la direction de la Banque cantonale de Genève (BCGE) et UBS aux conditions suivantes:

1ère tranche (réouverture) montant: 300 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) nouveau total: 400 millions de francs suisses taux d'intérêt: 0,02% prix d'émission: 101,059% durée: 4 ans et 162 jours, jusqu'au 27.11.2024 libération: 15.06.2020 rendement: -0,217% écart de swap: +43 pb valeur: 30'279'013 valeur - provisoire: 54'382'721(3) rating: AA- (S&P) cotation SIX: dès le 11.06.2020 2e tranche (nouveau) montant: 150 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0,05% prix d'émission: 100,036% durée: 9 ans et 150 jours, jusqu'au 15.11.2029 libération: 15.06.2020 rendement: 0,046% écart de swap: +47 pb valeur: 54'724'323(5) rating: AA- (S&P) cotation SIX: dès le 11.06.2020 3e tranche (nouveau) montant: 275 millions de francs suisses (avec clause de réouverture) taux d'intérêt: 0,25% prix d'émission: 100,293% durée: 20 ans, jusqu'au 15.06.2040 libération: 15.06.2020 rendement: 0,235% écart de swap: +47 pb valeur: 54'724'324(3) rating: AA- (S&P) cotation SIX: dès le 11.06.2020

pre/md