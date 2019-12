Zurich (awp) - Le canton de Genève a rouvert sous la direction de Credit Suisse un emprunt, dont voici les nouvelles conditions:

montant: 50 mio CHF nouveau total: 230 mio CHF coupon: 0% prix d'émission: 98,034% durée: 39,73 ans, jusqu'au 23.09.2059 libération: 30.12.2019 rendement: 0,05% écart de swap: +24,5 pb no valeur: 41'904'254 (1) no val original: 49'473'439 (2) rating: AA- (S&P) cotation: SIX

