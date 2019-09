En 2019, le CAC40 maintient la concurrence à distance

Ces différences de performances tiennent à de multiples facteurs. Nous nous intéressons plus particulièrement aujourd'hui à la composition des indices. Le CAC 40 a bénéficié à plein des vives hausses des valeurs de la consommation ( LVMH Danone ) et de l'industrie ( Airbus Safran ). Or ce sont les deux secteurs les plus présents au sein de l'indice parisien. La plus forte baisse, ArcelorMittal , appartient au secteur des ressources de base, qui est le moins représenté dans l'indice. Quand au secteur bancaire, qui a encore souffert, il est désormais sous-représenté par rapport aux niveaux historiques et à d'autres indices, notamment le Stoxx Europe 600 (9,6% de banques vs. 6% dans le CAC40).