Bourse de Paris : En 2019, une Trump-dépendance qui ne se dément pas

Concernant 2019, il faut surtout espérer une détente en provenance des Etats-Unis, où la présidence Trump bouleverse les codes établis, aussi bien en politique internationale qu'intérieure. Le dirigeant paraît affaibli après les élections de mi-mandat, ce qui ne tempère pas, loin de là, son jusqu'au-boutisme. Il l'a prouvé avec le "shutdown" en cours, qui polarise un peu plus un pays déjà fracturé. Le graphique ci-dessous (réalisé par le Schwab Center for Financial Research) montre toutefois que les précédents gels de l'administration américaine n'ont eu que peu d'influence sur Wall Street par rapport aux grands événements macroéconomiques. Parmi les nouvelles fraîches du matin, figure en bonne place une rumeur d'appel de la Maison Blanche à la négociation entre Démocrates et Républicains.