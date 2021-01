En 2021, la CNSA renforce son partenariat scientifique avec l'IReSP

En décembre 2020, la CNSA et l'Institut pour la recherche en santé publique (IReSP) ont signé une convention de partenariat scientifique visant à renforcer les moyens matériels et humains de l'IReSP pour la mise en œuvre du programme de recherche pluriannuel 2021-2023 « Autonomie ».

L'IReSP en bref

L'IReSP est un groupement d'intérêt scientifique (GIS) qui rassemble des acteurs impliqués dans le soutien à la recherche en promotion de la santé et prévention, sur les services et politiques de santé, sur les addictions, en santé publique et sciences humaines et sociales relatives à l'autonomie en lien avec l'âge et en lien avec le handicap, ainsi que sur les situations de crise et d'urgence sanitaire ou sociétale pouvant avoir des conséquences sur la santé publique.

Son objectif général est de développer, structurer et promouvoir la recherche dans ces domaines, en lien avec les besoins de connaissances de ses membres, plus largement ceux des parties prenantes et de la société dans son ensemble. Plus particulièrement, il s'agit de renforcer les interventions et politiques qui visent à l'amélioration de l'état de santé et de bien-être de la population.

Pour en savoir plus, consultez le site internet de l'IReSP.

Les orientations stratégiques du programme pluriannuel soutenu par la CNSA

Pour la période 2021-2023, la CNSA a souhaité renforcer les moyens matériels et humains mis à disposition de l'IReSP, à hauteur de 600 000 €, pour amplifier l'effort engagé de développement et de structuration de la recherche en sciences humaines et sociales et en santé publique dans le champ de l'autonomie.

Le partenariat repose principalement sur le programme de recherche « Autonomie : personnes âgées et personnes en situation de handicap » lancé chaque année depuis 2011. Ce programme s'organise autour des appels à projets : un appel à projets (AAP) Blanc ouvert largement aux thématiques du champ de l'autonomie, et d'appels à projets thématiques (par exemple l'AAP « Autisme et sciences humaines et sociales » ou « Établissements, services, et transformation de l'offre médico-sociale). En amont et en aval des appels à projets sont organisées des actions et des évènements d'animation et de valorisation ou de capitalisation pour lesquelles des orientations stratégiques dans le champ de l'autonomie ont été identifiées (par exemple des journées scientifiques, des webinaires, etc.).

Fonctionner en cycle thématique

Afin de renforcer le caractère structurant des actions conduites, un fonctionnement en cycle thématique a été retenu, avec au cœur du dispositif le lancement d'appels à projets thématiques.

Un cycle thématique a vocation à animer ou structurer le monde de la recherche autour de thématiques pour lesquelles différentes actions sont menées :

identification de problématiques et de besoins de connaissances,

lancement d'AAP pour soutenir des projets,

valorisation et capitalisation des résultats des recherches financées.

Deux thématiques de travail identifiées ont déjà fait l'objet d'appels à projets : « Établissements, services et transformation de l'offre médico-sociale » et « Autisme et sciences humaines et sociales ». Elles pourront éventuellement être complétées.

Favoriser des pratiques de recherche participatives et des démarches de sciences citoyennes

Conformément à l'avis relatif à la recherche participative du conseil scientifique de la CNSA (pdf, 173 ko), la Caisse et l'IReSP font évoluer les modalités d'association des parties prenantes de l'aide à l'autonomie aux actions de soutien et d'animation de la recherche relative à l'autonomie. Il s'agit notamment d'encourager et de favoriser la participation des parties prenantes sur tout le continuum de la recherche : de l'amont pour la définition des priorités de recherche, en passant par le travail de recherche lui-même, incluant la définition des objectifs et des méthodes, jusqu'à l'aval de la réception et de la valorisation des résultats.

Les formats d'édition et de communication des résultats seront également revus pour être plus pédagogiques et accessibles. Objectifs : promouvoir ces résultats dans une démarche d'aide à la décision publique et d'amélioration des politiques publiques, d'une part, et d'éducation publique, mettant la science et ses résultats au service de la connaissance des citoyens, d'autre part.

Éclairer le positionnement et l'impact de la recherche dans le champ de l'autonomie soutenue par l'IReSP sur financement de la CNSA

Dans leur volonté commune d'accompagner au mieux le développement et la structuration de la recherche dans le champ de l'autonomie, la CNSA et l'IReSP évalueront tout au long de ces trois années l'impact du programme de recherche Autonomie et son positionnement institutionnel et scientifique. Il s'agira par exemple de se demander en quoi la recherche soutenue par l'IReSP s'inscrit ou se distingue de la recherche française et internationale, et sa valeur ajoutée au regard des champs investigués, des chercheurs impliqués, des réseaux dans lesquels ils s'inscrivent, des revues dans lesquels ils publient, etc.