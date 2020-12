En 2021, la gestion des risques actions restera primordiale pour les investisseurs

Alors que la biotechnologie et la technologie orientée sur les consommateurs ont été des tendances privilégiées par les investisseurs cette année, d'autres secteurs d'activité liés à notre vie quotidienne se situent encore au premier stade seulement de la transition de l'économie, estime UBP dans ses perspectives d'investissement 2021. La pandémie a eu pour effet d'accélérer le besoin de services alternatifs, surtout dans le domaine médical. Les actions affichent en cette fin d'année des niveaux de valorisation élevés, et la gestion des risques restera donc primordiale pour les investisseurs.



Pour la société de gestion, il s'agira ainsi d'opter pour une approche d'investissement privilégiant la qualité des sociétés et une gestion balancée des risques concernant les positions longues prises sur les secteurs traditionnels, avec également le recours aux stratégies ‘long/short', en particulier pour les secteurs les plus volatils.