En 2022, les données sur l'inflation ont pris le pas sur les commentaires de la Fed pour faire bouger les marchés, selon un rapport

"Le discours de la Fed en 2022 pourrait vraiment être décrit comme un discours sur l'inflation, les publications [de l'indice des prix à la consommation] au cours de l'année entraînant de loin le plus grand changement absolu" des rendements des bons du Trésor à deux ans par rapport à tout autre type d'événement politique qu'ils ont étudié pour l'année dernière, ont écrit Peter Williams, Krishna Guha et Gang Lyu dans un communiqué de recherche dimanche.

Ils ont constaté que la publication moyenne de l'IPC l'année dernière a eu un impact deux fois plus important sur le billet du Trésor à court terme par rapport à la déclaration moyenne du Comité fédéral de l'open market, par exemple.

En termes de mouvements du marché, "la volatilité pure autour de chaque publication de l'IPC est remarquable" et reflète l'ampleur des surprises de l'inflation l'année dernière et comment ces lectures inattendues ont changé les perspectives de la politique de la Fed, ont-ils écrit.

L'année dernière, la Fed a été prise au dépourvu par les plus hauts niveaux d'inflation observés depuis 40 ans. Les banquiers centraux avaient d'abord balayé la poussée des pressions sur les prix comme un facteur temporaire lié au début de la pandémie de coronavirus, mais ils se sont finalement retrouvés en retard sur la courbe. Ils se sont alors lancés dans une campagne très agressive de hausses de taux qui a fait passer le taux cible de la banque centrale d'un niveau proche de zéro en mars à un niveau compris entre 4,25 % et 4,5 % d'ici à la fin de 2022. Il est presque certain que les taux vont encore augmenter cette année, même si les pressions inflationnistes montrent quelques premiers signes de refroidissement.

Dans le rapport, les auteurs ont constaté que les déclarations du FOMC et les conférences de presse qui ont suivi les réunions ont eu un impact différent sur les bons du Trésor à court terme et sur le marché boursier. La déclaration annonçant les actions de politique de la Fed a touché plus durement les obligations, tandis que la conférence de presse, qui permet au dirigeant de la Fed d'expliquer plus en détail ce que la banque centrale a fait, a eu un impact plus important sur l'évolution du S&P 500.

Par ailleurs, les procès-verbaux des réunions de la Fed, qui décrivent le déroulement des réunions du FOMC et qui sont publiés trois semaines après chaque réunion, ont également eu un impact sur le marché, et ont souvent été reçus comme plus dovish par rapport aux réunions du FOMC et à la conférence de presse.

"Nous soupçonnons que cela est dû au fait que la nuance, et le plus grand éventail de prévisions et d'opinions que permet le procès-verbal, ont eu tendance à permettre des interprétations plus dovish que la perspective plus limitée et plus ciblée de la déclaration et de la conférence de presse", indique le rapport.

Parmi les responsables politiques, le rapport a constaté que les remarques du président de la Fed, Jerome Powell, de la vice-présidente, Lael Brainard, et du dirigeant de la Fed de New York, John Williams, ont eu un impact notable sur le marché. Christopher Waller, l'ancien directeur de recherche de la Fed de Saint-Louis qui est devenu gouverneur de la Fed à la fin de 2020, et qui était un partisan très virulent de hausses de taux agressives, a également fait bouger les marchés.

Le rapport n'a pas classé l'impact sur le marché des 11 autres dirigeants de la Fed régionale, qui s'expriment beaucoup plus fréquemment que les membres du conseil d'administration et même que le dirigeant de la Fed de New York. Les dirigeants régionaux de la Fed présentent souvent un plus large éventail de points de vue sur les questions économiques et de politique monétaire, et certains observateurs de la banque centrale ont déploré que la fréquence de leurs commentaires brouille le message que les principaux responsables de la Fed tentent de faire passer.

Les économistes d'Evercore ISI estiment que les moteurs du marché vont changer au cours de la nouvelle année.

"L'inflation ayant atteint un pic et le taux des fonds fédéraux étant désormais en territoire restrictif, les perceptions des marchés concernant la volatilité de la politique et l'impact marginal des nouvelles données publiées semblent susceptibles de chuter ou du moins de se réorienter davantage vers les préoccupations de croissance et de s'éloigner de l'inflation", ont-ils écrit.