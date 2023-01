En 2023, l'appétit de la Chine pour le GNL devrait augmenter dans un contexte de demande tiède dans toute l'Asie

Selon les analystes de Rystad Energy, Wood Mackenzie et ICIS, la demande chinoise devrait rebondir pour atteindre entre 70 et 72 millions de tonnes en 2023, soit 9 à 14 % de plus qu'en 2022.

Mais les importations de la Chine, qui possède la deuxième plus grande économie du monde, seraient probablement inférieures aux niveaux records de 2021, car les prix resteraient élevés et les effets persistants de la pandémie limiteraient l'appétit, ont-ils ajouté.

Ces prix élevés continueraient à supprimer la demande des secteurs industriels et énergétiques chinois, tous deux très sensibles aux coûts de l'énergie, a déclaré Wei Xiong, analyste principal chez Rystad Energy.

"La dynamique de croissance dans tous les secteurs pourrait ne se rétablir qu'une fois que les infections élevées se seront calmées et que les employés auront repris le travail", a-t-elle déclaré. "Il s'agira d'un processus progressif et le rétablissement pourrait prendre quelques mois."

Les responsables de l'énergie de l'État ont estimé qu'en 2022, la demande annuelle de gaz naturel de la Chine pourrait avoir chuté pour la première fois en deux décennies, en raison de la faible demande des industries perturbées par les contrôles pandémiques.

La Chine était le premier importateur mondial de GNL en 2021, mais le Japon occupait cette position l'année dernière.

Les prix du gaz ont connu une flambée l'année dernière après que la Russie, suite à son invasion de l'Ukraine, a coupé les approvisionnements vers l'Europe. Cela a conduit l'Europe à importer des quantités record de GNL, poussant les prix spot asiatiques du GNL à des sommets historiques. [GNL/]

INTERRUPTEUR NUCLÉAIRE

Le rebond de la demande chinoise en 2023 serait compensé par une baisse de la consommation du Japon, de la Corée du Sud et des nations d'Asie du Sud, selon les analystes. En conséquence, la part de l'Asie dans la demande mondiale de GNL resterait juste au-dessus de 60 % pour une deuxième année consécutive.

En réponse aux prix élevés du GNL, le Japon et la Corée du Sud visent à augmenter la contribution de l'énergie nucléaire à leur approvisionnement énergétique, ce qui a conduit les analystes à réduire les estimations de la demande de GNL de ces pays pour 2023.

La Corée du Sud prévoit de reporter le déclassement de réacteurs, tandis que le Japon en redémarrera certains qui ont été mis en veilleuse.

Les niveaux élevés de stockage de gaz et la croissance de la consommation de charbon et de la production d'énergie nucléaire limiteront la demande de GNL en 2023 en Corée du Sud et au Japon, a déclaré Alex Siow, analyste principal du gaz en Asie chez ICIS.

Mais la demande japonaise doit être considérée avec prudence, a-t-il ajouté. "Son réseau électrique étroit signifiera que le GNL devra venir plus fort en cas de pannes imprévues."

Siow s'attend à ce que la Chine, la Corée du Sud et le Japon aient besoin de moins de GNL cette année que ce qu'ils ont contracté, de sorte qu'ils devraient être en mesure de libérer 18 millions de tonnes de GNL excédentaire contracté, soit 4 % des approvisionnements mondiaux, sur le marché au comptant en 2023.

Alors que les prix du gaz pourraient se refroidir légèrement par rapport aux niveaux record de l'année dernière, ils devront être suffisamment élevés pour que la demande reste sous contrôle, selon Rystad Energy.

Les prix du GNL asiatique pourraient tomber à une moyenne de 32 $ par million de British thermal units (mmBtu) cette année, soit 2 $ de moins qu'en 2022, tandis que le prix de référence du gaz néerlandais pourrait s'établir en moyenne à 38 $/mmBTU, soit une baisse de 3 $, a-t-il ajouté.

Les marchés émergents devront continuer à limiter leurs achats de GNL, et pourraient être complètement exclus, pour une deuxième année consécutive en 2023. ICIS voit la demande mondiale de 2023 à 404,4 millions de tonnes, contre une offre de 408,2 millions de tonnes.

"Cela signifie que le marché mondial est maintenant légèrement long de 3,8 millions de tonnes l'année prochaine", a déclaré Siow.

"La réponse de la demande mondiale - en particulier la destruction de la demande asiatique en raison des prix élevés - a rendu cela possible."

UNE OFFRE LARGEMENT PLATE

Bien que la nouvelle production doive être mise en ligne cette année par des projets tels que Tango FLNG au Congo, le projet Tortue FLNG en Afrique de l'Ouest et une troisième unité de production, ou train, au Tangguh LNG en Indonésie, la plupart des projets sont de petite taille, de sorte que l'offre n'augmentera, tout au plus, que légèrement en 2023.

La production devrait également augmenter avec la reprise prévue de la production de Freeport LNG aux États-Unis et de Malaysia LNG. Tous deux ont subi des pannes.