L'étude SPIVA (S&P Indices versus Active), qui mesure les performances des gérants actifs par rapport aux indices, vient de paraître pour le premier semestre 2023. Elle met en évidence les défis auxquels ont été confrontés les gérants actifs, en particulier sur le marché des actions européennes.

L'étude SPIVA est régulièrement présentée comme le symbole de la gestion active contre la gestion passive. De façon plus triviale, il s'agit de déterminer s'il y a un intérêt à confier vos économies à un gérant de fonds plutôt que de les laisser travailler sur, disons, un ETF.

Les gérants actifs se reprennent... mais restent loin du compte

Selon les classes d'actifs, la réponse est nuancée. En revanche sur les actions, le bilan des gérants actifs est plutôt calamiteux sur les dernières années. Sur un an, il a tendance à être un peu plus reluisant, en particulier aux Etats-Unis et au Canada (Graphique 1).

Graphique 1 - Pourcentage de gérant actifs en actions qui ont fait mieux que leur indice de référence sur 1 an. Lecture : Aux Etats-Unis, 39,1% des gérants actifs ont fait mieux que leur indice de référence entre le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023. (Source SPIVA)

Durant la phase de baisse des marchés, les gérants actifs peuvent faire parler leur expérience pour limiter les dégâts. C'est ce qui s'est produit sur le second semestre 2022. En revanche, ils souffrent en marché haussier parce qu'ils ont du mal à aller chercher les mêmes expositions que les indices qu'ils suivent, surtout lorsque ces indices bénéficient d'un effet boule de neige sectoriel. Sur les technologiques aux Etats-Unis par exemple quand il faut se comparer au S&P500, ou sur le luxe en France quand il faut concurrencer le CAC40.

Par conséquent, les performances sur 10 ans (graphique 2) sont très faibles.

Graphique 2 - Pourcentage de gérant actifs en actions qui ont fait mieux que leur indice de référence sur 10 ans. Lecture : Aux Etats-Unis, 14,4% des gérants actifs ont fait mieux que leur indice de référence entre le 30 juin 2013 et le 30 juin 2023. (Source SPIVA)

En Europe, le grand écart entre l'Espagne et la Suisse

Sur le vieux continent, les performances sur un an sont terribles pour les gérants qui se comparent aux indices espagnol et français (Graphique 3). Les gérants polonais et suisses se comportent bien mieux.

Graphique 3 - Pourcentage de gérant actifs en actions qui ont fait mieux que leur indice de référence sur 1 an. Lecture : En France, 4,9% des gérants actifs ont fait mieux que leur indice de référence entre le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023. (Source SPIVA)

Ce sont ces mêmes gérants qui sont aussi les plus efficaces pour battre les indices sur 10 ans, même si moins d'un gérant sur deux y parvient sur ces deux marchés. C'est mieux qu'en France ou en Espagne, où la proportion est inférieure à 10% sur le long terme.

Graphique 4 - Pourcentage de gérant actifs en actions qui ont fait mieux que leur indice de référence sur 10 an. Lecture : Au Royaume-Uni, 22,9% des gérants actifs ont fait mieux que leur indice de référence entre le 30 juin 2022 et le 30 juin 2023. (Source SPIVA)

Pour aller plus loin :