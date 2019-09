En Afrique du Sud, certains secteurs de rendement clés devraient bien performer, estime Newton IM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Rob Marshall-Lee, Responsable Actions Asiatiques & Émergentes chez Newton IM (BNY Mellon Investment Management) examine les opportunités pour l'économie sud-africaine de rivaliser avec les marchés développés. Compte tenu du nombre et de l'ampleur des défis qui attendent l'Afrique du Sud, il est difficile, en tant qu'investisseurs à long terme, d'être trop optimistes quant aux perspectives économiques du pays, indique-t-il. Newton IM ne prévoit pas une croissance fulgurante, mais s'attend à ce que certains secteurs de rendement clés performent bien.Plutôt que de se concentrer sur la croissance cyclique, le gérant se concentre sur la croissance structurelle et sur la croissance spécifique des entreprises en Afrique du Sud.Newton IM a investi dans une entreprise à vocation nationale. Le gérant a également une position dans la principale chaîne de pharmacies de détail, qui a fait un fabuleux travail de croissance rentable malgré le contexte difficile de son secteur d'activité.Le gérant voit des opportunités dans le secteur de l'assurance santé et investit dans une compagnie d'assurance innovante avec une position de leader dans l'assurance-santé sud-africaine. En plus d'une activité d'assurance-vie en croissance, ce secteur a été favorisé par le faible niveau de couverture maladie étatique. À l'échelle internationale, elle possède des filiales solides et en croissance au Royaume-Uni, en Chine et ailleurs, grâce à un système d'évaluation de la santé très novateur.Cette propriété intellectuelle l'aide également à lancer une banque challenger en Afrique du Sud avec une proposition de marque bien établie.Lorsqu'il s'agit de l'économie mondiale souligne Rob Marshall-Lee, nous sommes confrontés à une volatilité croissante générée par Trump, avec un ralentissement de la croissance. Dans un monde où la croissance se fait rare, il existe encore des zones de croissance très intéressantes au sein des marchés émergents où il y a des opportunités de croissance pluriannuelles.Les investisseurs devraient rechercher des opportunités d'investissement à long terme dans les secteurs thématiques de ces marchés émergents, en investissant dans de grandes entreprises comme celles mentionnées ci-dessus.Plutôt que d'être attiré par des positions de croissance cyclique, il convient de regarder les opportunités de croissance structurelles et spécifiques disponibles, conclut Rob Marshall-Lee.