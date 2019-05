En Allemagne, la Grande Coalition devrait se prolonger jusqu'à fin 2019, estime AXA IM

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les élections européennes sont particulièrement importantes cette année car elles auront probablement des conséquences politiques au niveau national, estime Apolline Menut, économiste Eurozone chez AXA Investment Managers. En Allemagne, les élections européennes se déroulent dans un contexte plus large de période de transition de l'ère Angela Merkel. Elles pourraient accélérer le départ de Merkel et la fin de la Grande Coalition, indique l'économiste.Les sondages suggèrent que le parti CDU/CSU obtiendra 30% des voix, en baisse de cinq points par rapport à 2014, tandis que les sociaux-démocrates (SPD) seraient les plus grands perdants avec seulement 16% des voix (contre 27% en 2014).Le SPD serait alors sous pression pour mettre fin à la coalition à la fin de 2019, après sa conférence de parti. Une performance plus faible, alliée à des élections régionales de Brême, bastion du SPD le jour même des élections européennes, pourraient conduire le SPD à se retirer plus tôt.AXA Investment Managers se base sur une prolongation de la Grande Coalition jusqu'à fin 2019, mais n'exclut pas la tenue d'élections anticipées en 2020.