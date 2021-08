En Allemagne, le climat des affaires se dégrade encore

BERLIN (Reuters) - Le climat des affaires en Allemagne s'est dégradé pour le deuxième mois consécutif en août en raison de la situation sanitaire et des problèmes d'approvisionnement qui freinent l'activité des entreprises, montre mercredi l'enquête mensuelle de l'institut Ifo.

Son indice du climat des affaires a reculé plus qu'attendu, à 99,4 après 100,7 (révisé) en juillet, alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur un chiffre de 100,4.

"L'humeur s'est de nouveau assombrie dans l'économie allemande", a déclaré le président de l'Ifo, Clemens Fuest, cité dans un communiqué. "Les goulets d'étranglement qui touchent les produits intermédiaires dans l'industrie manufacturière et les craintes liées au nombre d'infections pèsent sur l'économie."

L'inquiétude augmente notamment dans les secteurs de l'hôtellerie-restauration et du tourisme, a-t-il ajouté.

Si la composante du jugement des chefs d'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité a augmenté à 101,4 après 100,4 le mois dernier, celle de leurs anticipations a au contraire baissé à 97,5 contre 101,0.

Les chiffres révisés du produit intérieur brut (PIB) allemand publiés mardi ont montré que le rebond de la consommation et l'augmentation de la dépense publique avaient favorisé la reprise au deuxième trimestre, avec une croissance revue à la hausse à 1,6%.

Mais les avertissements lancés par le gouvernement sur le risque d'une quatrième vague de l'épidémie de COVID-19 à l'automne montrent que les prochains mois pourraient être moins favorables.

Et l'export, l'un des moteurs historiques de l'économie allemande, montre lui aussi des signes préoccupants: les exportations vers la Chine ont baissé de 3,9% sur un an en juillet, leur premier recul depuis près d'un an.

Klaus Wohlrabe, économiste de l'Ifo, a déclaré à Reuters que 70% des entreprises industrielles interrogées se disaient préoccupées par les tensions dans les chaînes d'approvisionnement.

Pour Carsten Brzeski, économiste de la banque ING, les résultats de l'enquête de l'Ifo suggèrent une dégradation de la dynamique de reprise au second semestre.

Or "une stabilisation des taux de croissance du PIB (...) impliquerait que l'économie allemande ne retrouvera pas son niveau d'avant crise cette année mais seulement en 2022", explique-t-il.

(Reportage Paul Carrel, version française Laetitia Volga et Marc Angrand, édité par Blandiné Hénault)