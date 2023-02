En Allemagne, les pénuries de matériaux s'atténuent

Francfort (awp/afp) - Les pénuries de matériaux dans l'industrie allemande sont revenues à leur plus bas niveau depuis avril 2021, après un an d'amélioration progressive, mais restent à un niveau élevé, a indiqué l'institut de recherche économique IFO dans un communiqué lundi.

En février, 45,4% des entreprises du secteur interrogées par l'IFO ont signalé des problèmes de pénuries de matériaux, en baisse de 3 points par rapport à janvier.

Après les premières vagues de pandémie de Covid-19, les goulots d'étranglement sur l'offre de matériaux se sont considérablement accentués, jusqu'à concerner plus de 81% des industriels manufacturiers en décembre 2021.

Depuis, les entreprises "ont cherché des alternatives et réorganisé leurs chaînes d'approvisionnement", explique Klaus Wohlrabe, responsable des enquêtes chez IFO à l'AFP.

Mais les valeurs restent "encore très élevées", nuance-t-il.

Avant la crise sanitaire, en janvier 2020, seules 5,4% des entreprises du secteur déclaraient manquer de matériaux.

"De nombreuses entreprises ne peuvent toujours pas augmenter leur production comme elles le souhaitent", a développé M. Wohlrabe, responsable des enquêtes chez IFO, dans le communiqué.

"Heureusement cependant, il n'y a actuellement aucun signe que les pénuries de matériaux pourraient s'aggraver à nouveau", a-t-il ajouté.

Dans le détail, l'industrie papetière est l'une des moins touchées, avec seulement 9,1% des entreprises signalant des problèmes.

A contrario, 70% des fabricants de machines et d'équipements des entreprises électriques et électroniques et des constructeurs automobiles ont signalé des goulots d'étranglement dans les matières premières et les produits intermédiaires.

L'industrie de la première économie européenne souffre encore particulièrement des pénuries de semi-conducteurs, utilisés par les fabricants d'équipements électroniques.

