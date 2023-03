En Allemagne, pays en proie à l'inflation, une grève massive des salaires va paralyser les transports

Une grève massive en Allemagne devait commencer tôt lundi, paralysant les transports en commun et les aéroports dans l'un des plus grands débrayages depuis des décennies, alors que la plus grande économie d'Europe est en proie à une inflation galopante.

Dans les heures qui ont précédé la grève, les deux parties ont campé sur leurs positions, les dirigeants syndicaux avertissant que les augmentations de salaire considérables étaient une "question de survie" pour des milliers de travailleurs et la direction qualifiant les demandes et l'action qui en a résulté de "totalement excessives". Les grèves, qui devaient débuter juste après minuit et affecter les services tout au long de la journée de lundi, sont les dernières en date des mois d'action industrielle qui ont frappé les principales économies européennes, la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie ayant fait chuter le niveau de vie. L'Allemagne, qui dépendait fortement de la Russie pour son approvisionnement en gaz avant la guerre en Ukraine, a été particulièrement touchée par la hausse de l'inflation alors qu'elle s'efforçait de trouver de nouvelles sources d'énergie, avec des taux d'inflation supérieurs à la moyenne de la zone euro au cours des derniers mois. Les prix à la consommation allemands ont augmenté plus que prévu en février, soit de 9,3 % par rapport à l'année précédente, ce qui indique que les pressions persistantes sur les coûts, que la Banque centrale européenne tente de maîtriser par une série d'augmentations des taux d'intérêt, ne se relâchent pas. L'ajustement a été douloureux pour des millions de travailleurs à travers le pays, car les coûts de tout, du beurre aux loyers, augmentent après des années de prix relativement stables. "C'est une question de survie pour des milliers d'employés que d'obtenir une augmentation de salaire considérable", a déclaré Frank Werneke, directeur du syndicat Verdi, à Bild am Sonntag. La France est également confrontée à une série de grèves et de manifestations depuis janvier, alors que la colère monte face à la tentative du gouvernement de relever de deux ans l'âge de la retraite de l'État, pour le porter à 64 ans. En Allemagne, les fonctionnaires ont clairement fait savoir que leur lutte ne portait que sur les salaires. Le syndicat Verdi négocie au nom d'environ 2,5 millions d'employés du secteur public, y compris dans les transports publics et les aéroports. Le syndicat des chemins de fer et des transports EVG négocie au nom de quelque 230 000 travailleurs de la Deutsche Bahn et des compagnies de bus. Verdi réclame une augmentation de salaire de 10,5 %, soit au moins 500 euros (538 $) par mois, tandis que l'EVG demande une augmentation de 12 %, soit au moins 650 euros par mois. La Deutsche Bahn a déclaré dimanche que la grève était "complètement excessive, sans fondement et inutile". Les employeurs avertissent également que des salaires plus élevés pour les travailleurs du secteur des transports entraîneraient une augmentation des tarifs et des taxes pour compenser la différence. (1 dollar = 0,9295 euro)