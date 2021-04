En Chine, c'est l'évolution du cycle économique sous-jacent qui compte, selon Schroders

"Le gouvernement chinois a finalement annoncé un objectif de croissance officiel, fixé à « plus de 6 % », qui a soulevé plus de questions qu’il n’a apporté de réponses ; cet objectif est bien inférieur à notre prévision de croissance du PIB de 9 % cette année", écrit Schroders. Cependant indique le gérant, ce qui importe réellement pour la performance des marchés financiers et des économies dans le reste du monde n'est pas le chiffre officiel de croissance du PIB chinois, mais plutôt l'évolution du cycle économique sous-jacent.



À cet égard, l'impulsion du crédit et la croissance de la masse monétaire (M1) réelle sont généralement des indicateurs beaucoup plus utiles, indique la société de gestion.



Par exemple, les révisions des prévisions de bénéfices de l'indice MSCI Emerging Markets et la performance du marché dans son ensemble sont étroitement corrélées à la croissance de la masse monétaire M1 réelle de la Chine. Cette corrélation décalée laisse à penser que la dynamique haussière récente des révisions des bénéfices devrait se poursuivre.



De même, l'impulsion du crédit a toujours été un bon indicateur de la performance des exportations des principaux partenaires commerciaux de la Chine.

Ces très bons indicateurs semblent avoir atteint un pic et devraient être orientés à la baisse dans les mois à venir en raison du resserrement progressif de la politique monétaire.



Schroders pense donc que le cycle de l'économie chinoise atteindra un point d'inflexion en milieu d'année et que la croissance du PIB ralentira à environ 5,7 % en 2022.