En Chine, il n'est pas facile de se procurer le médicament COVID de Pfizer, le Paxlovid

Il avait alors entendu dire que le médicament antiviral Paxlovid de Pfizer était un traitement efficace, mais que les patients ne pouvaient se le faire prescrire que s'ils étaient admis à l'hôpital, et seulement si le médicament était en stock.

Le premier hôpital qu'ils ont visité a effectué un scanner qui a montré que ses poumons étaient infectés, mais les a renvoyés en disant qu'aucun lit n'était disponible, a déclaré Li, qui n'a donné que son nom de famille en raison de la sensibilité sur la façon dont les autorités pourraient voir son compte.

Après deux jours supplémentaires d'appels frénétiques aux familles et aux amis, un contact leur a finalement trouvé une place dans un autre hôpital, mais il a fallu un autre test d'antigène et un deuxième scanner avant qu'il n'accepte de prescrire le médicament.

Son père ayant été admis dans une unité de soins intensifs, Li s'est inquiété du fait qu'il avait fallu trop longtemps pour obtenir un traitement efficace.

"Je ne suis pas sûr que le Paxlovid puisse l'aider. Je pense que c'est parce que lorsqu'il a reçu le médicament, il avait déjà le virus depuis une semaine", a déclaré Li à Reuters le 12 janvier.

"Maintenant, nous ne pouvons pas faire grand-chose d'autre que prier".

Son père est décédé le même jour.

L'expérience de Li, les rapports des médias locaux et les posts en ligne témoignent des difficultés rencontrées pour obtenir le Paxlovid en Chine par les canaux officiels.

Le Paxlovid - une combinaison de deux médicaments antiviraux - est l'un des rares traitements oraux étrangers approuvés par Pékin. Un essai clinique a montré qu'il avait réduit d'environ 90 % les hospitalisations chez les patients à haut risque.

Ayant été approuvé en février de l'année dernière, le Paxlovid a été à peine utilisé en Chine jusqu'en décembre, lorsque le gouvernement a commencé à lever sa politique stricte de confinement, et que la vague d'infections au COVID a commencé à déferler.

AUGMENTATION DES APPROVISIONNEMENTS

Les autorités chinoises ont reconnu que les stocks de Paxlovid sont encore insuffisants pour répondre à la demande, même si Albert Bourla, PDG de Pfizer, a déclaré la semaine dernière que des milliers de traitements ont été expédiés dans le pays l'année dernière et que des millions d'autres l'ont été au cours des deux dernières semaines.

"Pfizer collabore activement avec les autorités chinoises et toutes les parties prenantes pour décrocher un approvisionnement adéquat de Paxlovid en Chine. Nous restons déterminés à répondre aux besoins des patients chinois en matière de traitement du COVID-19 et à collaborer avec le gouvernement chinois", a déclaré la société dans un communiqué.

S'efforçant de se défendre contre un nombre croissant de décès, la Chine a également approuvé le médicament antiviral COVID de Merck & Co et examine actuellement un traitement développé par la société japonaise Shionogi.

Le Paxlovid est couvert par l'assurance d'État - bien que temporairement jusqu'à la fin du mois de mars - ce qui signifie qu'en théorie, les patients ne devraient payer que 198 yuans (29 $), soit un dixième de son prix habituel.

Mais la Chine ne fournit pas de données sur le nombre de traitements fournis et sur les endroits où il est possible de l'acheter, ce qui oblige la plupart des patients à se fier aux reportages des médias, au bouche-à-oreille ou même à l'importation par des canaux non autorisés sur le marché gris.

Ceux qui parviennent à trouver un fournisseur finissent souvent par payer des prix exorbitants, car la demande a explosé dans le contexte d'une vague géante d'infections au COVID-19.

Le quotidien officiel Guangzhou Daily a rapporté que les patients de l'hôpital United Family Healthcare à Guangdong payaient 6 000 yuans (891 $) pour des examens de santé avant d'être autorisés à obtenir du Paxlovid au prix de 2 300 yuans à l'hôpital.

L'hôpital n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

La société de données sur la santé Airfinity a estimé en décembre que la Chine aurait besoin de 49 millions de traitements par COVID au cours des cinq prochains mois, dont plus de 22 millions pour le seul mois de janvier.

Le médicament de Pfizer peut également être acheté pour 2 170 yuans avec ordonnance via des plateformes en ligne, mais il se vend généralement en quelques secondes.

CADEAU DE PAXLOVID

Plusieurs autres personnes ont décrit à Reuters comment elles se sont tournées vers le marché gris pour acheter du Paxlovid. Certains cherchaient à soigner des proches malades, tandis que d'autres le voulaient juste au cas où.

Chen Jun, un résident de la province de Hainan, dans le sud de la Chine, a déclaré avoir acheté du Paxlovid auprès d'un fournisseur présenté par un partenaire commercial, qui a dit que le médicament venait de Hong Kong.

Chen a payé 20 000 yuans (2 972 $) le 2 janvier pour deux boîtes pour ses parents âgés, qui souffrent de cancer, et il a dit que certaines personnes avaient payé le double de ce prix.

"Vous penserez que c'est bon marché une fois que les membres de votre famille seront dans le besoin, car tout est mieux que d'aller à l'hôpital maintenant", a-t-il dit. "Je connais des gens qui ont payé 20 000 yuans pour une seule boîte de ce médicament".

Un autre acheteur, qui a donné son nom de Ray, a déclaré qu'il avait réussi à obtenir deux boîtes depuis les États-Unis, où les stocks sont encore abondants et où l'on peut obtenir une ordonnance d'un médecin après une consultation en ligne.

"C'est très simple, ils ne posent pas de questions", a-t-il dit. Après avoir effectué l'achat en ligne, il a ensuite demandé à un ami sur place de l'aider à l'envoyer par courrier en Chine.

Un analyste d'une maison de titres chinoise, qui a requis l'anonymat en raison de la sensibilité du sujet, a déclaré que son patron s'était rendu à Hong Kong pour s'approvisionner en Paxlovid afin d'en faire cadeau à ses clients, car il était plus apprécié qu'une liqueur populaire et chère.

"C'est un meilleur cadeau que le Moutai".

(1 $ = 6,7072 yuan renminbi chinois)