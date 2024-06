Olga Loiek, étudiante à l'université de Pennsylvanie, cherchait un public sur internet, mais pas comme ça.

Peu après avoir lancé une chaîne YouTube en novembre dernier, Olga Loiek, une Ukrainienne de 21 ans, a découvert que son image avait été prise et transformée par l'intelligence artificielle pour créer des alter ego sur les plateformes de médias sociaux chinoises.

Ses sosies numériques - comme "Natasha" - prétendaient être des femmes russes parlant couramment le chinois qui voulaient remercier la Chine pour son soutien à la Russie et gagner un peu d'argent en vendant des produits tels que des bonbons russes.

De plus, les faux comptes avaient des centaines de milliers d'adeptes en Chine, bien plus que Loiek elle-même.

"C'est littéralement mon visage qui parle mandarin et, en arrière-plan, je vois le Kremlin et Moscou, et je dis à quel point la Russie et la Chine sont formidables", a déclaré Mme Loiek à l'agence Reuters. "C'était vraiment effrayant, parce que ce sont des choses que je ne dirais jamais dans la vie.

Le cas de Loiek est représentatif d'un nombre croissant de ce qui semble à première vue être des femmes russes sur les médias sociaux chinois, qui montrent leur amour de la Chine dans un chinois fluide et disent qu'elles cherchent à soutenir la Russie en guerre en vendant des produits importés de leur pays d'origine.

Cependant, aucune d'entre elles n'existe. Les vidéos créées par les faux avatars sont utilisées pour vendre des produits aux hommes célibataires chinois, selon les experts.

Les comptes créés à partir de l'image de Loiek comptent des centaines de milliers d'abonnés et ont vendu des dizaines de milliers de dollars de produits, notamment des bonbons. Certains des messages contiennent une clause de non-responsabilité indiquant qu'ils peuvent avoir été créés à l'aide de l'intelligence artificielle.

Les avatars comme celui de Loiek tirent parti du partenariat "sans limites" entre la Russie et la Chine, déclaré entre les deux pays en 2022, lorsque le président russe Vladimir Poutine s'est rendu à Pékin quelques jours avant que la Russie n'envahisse l'Ukraine.

Jim Chai, directeur général de XMOV, une société qui développe des technologies d'IA avancées et qui n'est pas impliquée dans la situation de Loiek, affirme que la technologie permettant de créer de telles images est "très courante, car de nombreuses personnes l'utilisent en Chine".

"Par exemple, pour produire mon propre humain numérique en 2D, il me suffit de tourner une vidéo de 30 minutes de moi-même, puis de retravailler la vidéo après l'avoir terminée. Bien sûr, cela semble très réel, et bien sûr, si vous changez la langue, la seule chose que vous devez ajuster est la synchronisation labiale", a déclaré Chai.

L'intelligence artificielle est un sujet très controversé et l'histoire de Loiek met en lumière les risques de ses applications potentiellement illégales ou contraires à l'éthique, alors que des outils puissants de création et de diffusion de contenu deviennent monnaie courante dans le monde entier.

Les inquiétudes concernant la contribution de l'IA à la désinformation, aux fausses nouvelles et aux contenus protégés par le droit d'auteur se sont intensifiées ces derniers mois avec la popularité croissante des systèmes d'IA génératifs tels que Chat GPT.

En janvier, la Chine a publié un projet de lignes directrices pour la normalisation de l'industrie de l'IA, proposant de créer plus de 50 normes nationales et sectorielles d'ici à 2026.

La loi sur l'IA de l'Union européenne, qui impose des obligations de transparence strictes aux systèmes d'IA à haut risque, est entrée en vigueur ce mois-ci, établissant une référence mondiale potentielle.

Cependant, Xin Dai, professeur associé à la faculté de droit de l'université de Pékin, a déclaré que la réglementation s'efforçait de rattraper le rythme du développement de l'IA.

"Nous ne pouvons que prédire que des outils de plus en plus puissants pour la création d'informations, la création de contenus et la diffusion de contenus seront disponibles pratiquement à chaque minute", a déclaré M. Dai.

"Je pense que ce qui est essentiel ici, c'est que le volume est tout simplement trop important... non seulement en Chine, mais aussi sur l'internet en général, partout dans le monde", a-t-il ajouté. (Rédaction : Antoni Slodkowski, Kevin Krolicki et Miral Fahmy)