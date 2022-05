En Chine, l'activité industrielle d'avril se contracte à un rythme plus rapide, alors que les fermetures d'usines font mal.

L'indice officiel des directeurs d'achat (PMI) du secteur manufacturier a chuté à 47,4 en avril, contre 49,5 en mars, pour un deuxième mois consécutif de contraction, a indiqué samedi le Bureau national des statistiques (NBS). Il s'agit du plus bas niveau depuis février 2020.

Un sondage Reuters avait prévu que l'indice PMI se réduise à 48, bien en dessous de la barre des 50 points qui sépare la contraction de la croissance sur une base mensuelle.

La lecture de l'indice PMI, combinée à une contraction encore plus marquée dans les services, a proposé les premiers indices de la performance d'une économie ravagée par les restrictions croissantes du COVID, telles que la fermeture prolongée du centre commercial de Shanghai.

L'activité industrielle s'est contractée à son rythme le plus rapide en 26 mois, selon une enquête Caixin sur les entreprises privées, l'indice des nouvelles commandes à l'exportation plongeant à son plus bas niveau depuis juin 2020, suggérant un affaiblissement de l'un des rares points lumineux de l'économie.

Dans une déclaration, le bureau des statistiques a lié les perturbations du COVID à une baisse significative de la demande et de l'offre dans le secteur manufacturier.

"Certaines entreprises sont confrontées à des difficultés dans l'approvisionnement en matières premières et en composants clés, dans les ventes de produits finis et dans l'augmentation des stocks", a déclaré le NBS. Les choses semblent s'améliorer avec la maîtrise de la pandémie et l'adoption de politiques de soutien.

Des dizaines de grandes villes chinoises seraient en lockdown total ou partiel, grâce à une politique stricte de COVID.

Avec des centaines de millions de personnes bloquées à la maison, la consommation en prend un coup, ce qui incite davantage d'analystes à réduire les prévisions de croissance pour la deuxième plus grande économie du monde.

Le sous-indice de la production a glissé à 44,4 en avril, contre 49,5 le mois précédent, tandis que les nouvelles commandes sont tombées à 42,6, contre 48,8 en mars, selon le NBS.

UN RISQUE CROISSANT DE RÉCESSION ?

Le constructeur de voitures électriques Tesla a signalé une baisse temporaire de sa production en raison des restrictions chinoises, après avoir déclaré la semaine dernière que les fermetures avaient coûté environ un mois de volume de construction à son usine de Shanghai.

Certains analystes mettent même en garde contre les risques croissants de récession, affirmant que les responsables politiques doivent fournir davantage de mesures de stimulation pour atteindre l'objectif officiel de croissance d'environ 5,5 % pour 2022.

Outre les restrictions du COVID et les risques accrus liés à la guerre en Ukraine, la faiblesse persistante de la consommation et le ralentissement prolongé du marché immobilier pèsent également sur la croissance, selon les analystes.

Les autorités ont promis plus d'aide pour soutenir la confiance et éviter de nouvelles pertes d'emplois dans une année politiquement sensible.

La Chine va intensifier son soutien politique, a déclaré le Politburo, un organe décisionnel supérieur du Parti communiste au pouvoir, ce qui a donné un peu de courage aux marchés boursiers malmenés.

Cependant, les analystes affirment que leur tâche deviendra plus difficile à moins que la Chine n'assouplisse sa politique de zéro COVID, ce qu'elle a montré peu de signes de faire.

"Bien que ces messages (officiels) soient positifs, la clé réside dans les politiques spécifiques et leur mise en œuvre", a déclaré Zhiwei Zhang, président et économiste en chef de Pinpoint Asset Management dans une obligation client vendredi.

De plus, les analystes affirment que les outils politiques traditionnels, tels que les réductions de taux d'intérêt et les injections de liquidités plus importantes, pourraient avoir un impact limité si les blocages paralysent l'activité.

Le président Xi Jinping a présidé cette semaine une réunion de hauts dirigeants qui a annoncé une grande poussée d'infrastructure pour stimuler la demande, renforçant ainsi la préférence de Pékin pour les grands projets afin de stimuler la croissance.

Mais de tels projets prennent du temps, et Pékin est considéré comme méfiant à l'égard d'un autre programme de relance massif tel que ses dépenses de 4 000 milliards de yuans (605,82 milliards de dollars) pendant la crise financière mondiale en 2008 et 2009 qui ont créé une montagne de dettes.

Un revirement abrupt vers un assouplissement plus agressif pourrait également provoquer davantage de sorties de capitaux, ajoutant aux maux de tête des décideurs politiques.

Le yuan chinois a chuté de plus de 4 % en avril, sa plus forte baisse mensuelle en 28 ans, tandis que les marchés boursiers ont été les deuxièmes plus mauvais élèves cette année, après la Russie frappée par les sanctions. [CNY/]

Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a augmenté de 4,8 % au premier trimestre par rapport à l'année précédente, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur un gain de 4,4 %, mais les données de mars se sont fortement affaiblies, avec une contraction des ventes au détail et le taux de chômage le plus élevé depuis mai 2020.

Un sous-indice de l'activité de construction, un moteur économique clé que Pékin espérait voir propulser la croissance cette année, s'est établi à 52,7 en avril, contre 58,1 en mars.

Le fabricant d'équipements de construction Caterpillar Inc a averti jeudi que la demande d'excavatrices en Chine, l'un de ses plus grands marchés, pourrait glisser sous les niveaux pré-pandémiques en 2022. Les blocages ont également nui aux ventes d'entreprises telles que General Electric Co et 3M Co.

Une banquière d'une banque chinoise du top 10 a déclaré qu'elle avait constaté le plus grand impact parmi les petites et moyennes entreprises.

"Les petits emprunteurs, en particulier ceux du secteur manufacturier, souffrent vraiment cette fois-ci, car ils n'ont pas de réserves de liquidités", a-t-elle déclaré.