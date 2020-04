En Chine, l'offre tire la reprise économique, observe BNY Mellon Investment Management

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La contraction du PIB chinois au premier trimestre de 6,8% en glissement annuel (contre +6% au quatrième trimestre 2019), due à l'effet Covid19 sur l'économie, est conforme au scénario de base de BNY Mellon Investment Management. Selon Lale Akoner, stratège Marchés Internationaux, la croissance chinoise sera durement touchée pendant deux trimestres, avec une baisse de la production de l'ordre de 10 % voire plus au premier semestre, suivie d'une forte reprise au second semestre, avec la reconstitution des stocks et la reprise de la production/consommation de services.Les récentes données relatives à l'activité du mois de mars rendent BNY Mellon Investment Management confiant quant à la concrétisation d'une reprise en forme de V pour la Chine au second semestre.Comme l'activité économique a redémarré après l'amélioration de la situation liée au virus, la stratège constate une amélioration de la production industrielle dépassant les attentes et une hausse de près de 37 % sur une base mensuelle (annualisée).Pour elle, cela signifie que l'offre tire la reprise économique, car la reprise du travail s'est mise en place (les PME accusent toujours un certain retard pour le retour au travail, que BNY Mellon Investment Management surveille de près).La demande dans l'économie demeure faible car le virus a modifié les habitudes de dépenses des consommateurs et des entreprises, comme attendu. C'est la raison pour laquelle les ventes au détail et les investissements fixes ont diminué.Lale Akoner s'attend à ce que la demande reprenne pour rattraper l'offre au cours des prochains mois, au fur et à mesure que l'impact du virus sur les habitudes de consommation des particuliers et des entreprises s'essoufle (et tant qu'une deuxième vague de contagion ne se matérialise pas).