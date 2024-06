Les pluies abondantes du printemps ont permis à la Chine d'utiliser plus pleinement ses barrages en cascade, ce qui a entraîné une forte augmentation de la production hydroélectrique et une réduction des besoins en charbon au mois de mai.

La production hydroélectrique a atteint 115 milliards de kilowattheures (kWh) en mai 2024, contre 82 milliards de kWh au cours du même mois de l'année dernière, lorsqu'une sécheresse prolongée avait fait baisser le niveau des cours d'eau.

La production hydroélectrique a été la deuxième plus élevée pour cette période de l'année au cours de la dernière décennie et n'est pas loin du record de 122 milliards de kWh atteint à la suite des fortes précipitations du printemps 2022.

La pièce maîtresse du système est une série de six énormes centrales électriques en cascade, qui s'étendent sur 1 800 kilomètres le long du Yangtze, avec 110 générateurs individuels et une puissance maximale combinée de 72 millions de kilowatts (kW).

Les centrales de Wudongde, Baihetan, Xiluodu, Xiangjiaba, Three Gorges et Gezhouba peuvent répondre aux besoins annuels en électricité de 54 millions de personnes et économiser jusqu'à 15 millions de tonnes de charbon si elles sont pleinement utilisées, selon Xinhua.

Mais la sécheresse prolongée entre le milieu de l'année 2022 et la fin de l'année 2023 a entraîné une forte réduction de la production, y compris dans le nouveau projet hydroélectrique de Baihetan, le deuxième plus grand projet hydroélectrique au monde.

Depuis le début du mois d'avril, cependant, les pluies de printemps dans le sud de la Chine ont été plus abondantes que la moyenne, gonflant les volumes des rivières et permettant une utilisation beaucoup plus importante des centrales hydroélectriques.

Le système se prépare à l'arrivée imminente de pluies encore plus abondantes en juillet et août, pendant la phase humide de la mousson d'Asie de l'Est.

Si les précipitations de mousson sont égales ou supérieures à la moyenne, la production devrait établir un record cet été, dépassant le précédent record d'il y a quatre ans, compte tenu de l'expansion massive de la capacité depuis 2020.

En 2020, la Chine avait installé une capacité hydroélectrique de 370 millions de kW et produit un record de 1 214 milliards de kWh au cours de l'année. En 2024, la capacité avait augmenté de 14 % pour atteindre 423 millions de kW, ce qui pourrait permettre d'établir un nouveau record.

Livre des graphiques : Production d'hydroélectricité en Chine

En mai, la Chine a également produit des quantités record d'électricité à partir de parcs éoliens et solaires, grâce au déploiement de capacités de production supplémentaires au cours des deux dernières années.

La production éolienne a augmenté pour atteindre 77 milliards de kWh, contre 74 milliards de kWh en mai 2023 et 59 milliards de kWh en mai 2022, selon les données publiées par le Bureau national des statistiques.

Au cours du même mois, la production solaire a grimpé à 36 milliards de kWh, contre 24 milliards de kWh il y a un an et 21 milliards de kWh en 2022.

Les augmentations de la production hydroélectrique (+33 milliards de kWh), solaire (+12 milliards de kWh) et éolienne (+3 milliards de kWh) le mois dernier ont été plus que suffisantes pour répondre à la croissance de la consommation tout en diminuant les besoins en énergie thermique (-17 milliards de kWh).

En conséquence, la production d'énergie thermique, principalement à partir de centrales au charbon, a diminué pour atteindre 454 milliards de kWh en mai 2024, contre un record saisonnier de 471 milliards de kWh en mai 2023.

La diminution de la combustion de charbon se traduit par une baisse des émissions de dioxyde de carbone, ce qui permet de progresser vers l'objectif gouvernemental d'atteindre un pic d'émissions avant 2030.

Mais la plupart des grands sites hydroélectriques potentiels du pays ont été exploités, de sorte que l'augmentation de la production sera probablement limitée.

Les progrès à plus long terme vers le plafonnement des émissions dépendront de la croissance de l'énergie éolienne, solaire et nucléaire, ainsi que des politiques visant à accroître l'efficacité énergétique et à freiner la croissance de la charge.

