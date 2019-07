Bourse de Paris : En Chine, le PIB ralentit mais des signaux positifs se dessinent

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

La saison des trimestriels est lancée. Les grandes entreprises commencent à publier leurs performances à mi-exercice dès aujourd'hui, à un rythme qui n'aura toutefois rien à voir avec les deux semaines suivantes, qui hébergeront, selon nos calculs, 308 publications de sociétés du S&P500 et 313 du STOXX Europe 600. Cette avalanche de publications est habituelle à cette période, avant la coupure estivale. Dès cette semaine, plusieurs poids lourds sont au programme, essentiellement aux Etats-Unis : Citigroup aujourd'hui, Johnson & Johnson Wells Fargo et Rio Tinto demain. Bank of America International Business Machine et BHP mercredi. Puis UnitedHealth Philip Morris et Danaher jeudi. American Express clôturera les publications de très grosses capitalisations vendredi.L'actualité économique est dominée ce matin par la publication du PIB chinois du second trimestre, en ralentissement mais conforme aux attentes. Les marchés financiers surfent toujours sur la vague des commentaires très accommodants de la Fed sur sa politique monétaire, en gardant un œil sur la situation géopolitique au Moyen-Orient, sur le feuilleton à rebondissements d'un accord commercial sino-américain et sur la politique intérieure aux Etats-Unis, où Donald Trump semble traverser sans dégâts les nombreuses mini-crises provoquées par ses paroles et par ses actes.Le marché japonais est clos pour un jour férié. Les indicateurs avancés européens sont orientés à la hausse, notamment à Paris où le CAC40 a connu la semaine dernière une performance hebdomadaire légèrement négative, la première après quatre semaines dans le vert.La croissance du PIB chinois a atteint 6,2% au second trimestre 2019, conformément aux attentes mais sur un plancher de 27 ans. Toutefois, la production industrielle et les ventes de détail de juin ont dépassé les projections des économistes, suggérant une stabilisation de l'économie, malgré le contexte de guerre commerciale avec les Etats-Unis. Il n'y aura pas beaucoup d'autres statistiques aujourd'hui, hormis l'indice manufacturier américain Empire State (14h30).La paire euro / dollar est stable à 1,1273 USD, tandis que l'once d'or perd un peu de terrain à 1411 USD. Peu de variation du côté du baril, avec un WTI sur les 60 USD et un Brent à 66,60 USD. Le T-Bond affiche un rendement de 2,122% sur 10 ans. Le Bitcoin a encore souffert au cours du week-end, avec un cours de 10 211 USD ce matin, contre 11 803 USD vendredi.