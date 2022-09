En Chine, les acheteurs occupent leurs propriétés inachevées et "pourries".

Ses conditions de vie, cependant, sont loin d'être celles promises : murs non peints, trous à la place des prises électriques et pas de gaz ni d'eau courante. Chaque jour, elle monte et descend plusieurs volées d'escaliers en portant de lourdes bouteilles d'eau remplies par un tuyau d'arrosage à l'extérieur.

"Toutes les économies de la famille ont été investies dans cette maison", a déclaré Xu, 55 ans, à Reuters depuis le complexe du manoir du comté de Xiulan, sa chambre nue à l'exception d'un lit recouvert d'une moustiquaire, de quelques objets de première nécessité et de bouteilles vides sur le sol. Elle a refusé de donner son nom complet, invoquant le caractère sensible de l'affaire.

Xu et une vingtaine d'autres acheteurs vivant dans le Xiulan County Mansion partagent des toilettes extérieures de fortune et se réunissent pendant la journée autour d'une table et de bancs dans la cour centrale.

Ils font partie d'un mouvement d'acheteurs de logements dans toute la Chine qui ont emménagé dans ce qu'ils appellent des appartements "pourris", soit pour faire pression sur les promoteurs et les autorités pour qu'ils les achèvent, soit par nécessité financière, car de nombreux constructeurs à court d'argent arrêtent la construction dans le cadre de la profonde crise immobilière du pays.

L'institut de recherche immobilière Shanghai E-House a estimé en juillet que les projets bloqués représentaient 3,85 % du marché du logement en Chine au premier semestre 2022, ce qui équivaut à une superficie de 231 millions de mètres carrés.

Alors que certains gouvernements locaux ont pris des mesures pour soutenir le marché immobilier en mettant en place des fonds de sauvetage, les acheteurs comme Xu, qui ont payé des dépôts à l'avance et sont à la charge des hypothèques, restent dans les limbes.

GRÈVES DES HYPOTHÈQUES

La prolifération d'appartements inachevés a déclenché une désobéissance collective sans précédent, alimentée par les médias sociaux : fin juin, des milliers d'acheteurs de maisons dans au moins 100 villes ont menacé d'arrêter les paiements hypothécaires pour protester contre l'arrêt des constructions.

L'ensemble du marché immobilier est très sensible aux cas d'appartements inachevés, car 90 % des nouvelles maisons achetées en Chine le sont "hors plans", alors qu'elles sont encore en construction, a déclaré Yan Yuejun, directeur de recherche chez Shanghai E-House.

"Si cette question n'est pas résolue, elle affectera les transactions immobilières, la crédibilité du gouvernement, et elle pourrait exacerber les problèmes d'endettement des promoteurs", a-t-il déclaré.

Le profond effondrement de l'immobilier en Chine, ainsi que les perturbations causées par les mesures anti-COVID strictes, pèsent sur la deuxième plus grande économie du monde, au moment même où le Parti communiste au pouvoir se prépare à son congrès unique en cinq ans, le mois prochain.

S'ÉCRASER DEPUIS LE PARADIS

Xu a acheté son appartement de 70 mètres carrés avec deux chambres à coucher début 2019, environ un an après que son promoteur, Jiadengbao Real Estate, ait commencé à construire et à commercialiser des appartements pour environ 6 000 yuans (851 dollars) le mètre carré, qui, selon eux, seraient dotés d'équipements tels que le chauffage au sol et une piscine commune.

Les travaux ont progressé rapidement au début, les blocs du complexe de 34 tours prévu s'élevant les uns après les autres.

Mais en juin 2020, Jiadengbao Real Estate a fait la une des journaux après qu'un tribunal a accusé sa société mère de collecte de fonds illégale et a saisi des biens immobiliers d'une valeur de 340 millions de yuans, dont un certain nombre d'appartements dans le manoir du comté de Xiulan.

La construction s'est arrêtée à la mi-2020, ce que Xu a découvert quelques mois plus tard, décrivant ses sentiments à l'époque comme "l'écrasement du paradis".

Jiadengbao Real Estate n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Depuis l'éclatement de la crise de la dette en 2021, des milliers d'autres acheteurs de maisons ont été pris dans des situations similaires, car des promoteurs à court d'argent ont fait faillite ou ont abandonné des projets en difficulté.

CLÔTURES ET BROUSSAILLES

Un jour récent, le bloc principal de bâtiments du Xiulan County Mansion était entouré d'une haute clôture bleue tandis que le clubhouse, vanté dans le matériel promotionnel, était couvert d'un sous-bois dense. Des bétonnières, des poteaux en fer et des tas de débris jonchaient le sol.

Xu, qui est au chômage, a déclaré avoir acheté l'appartement pour son fils unique, dans l'espoir qu'il puisse y élever une famille. Elle a dit que son fils et son mari, qui vivent loin de là dans la province septentrionale de Hebei, la tiennent pour responsable de leur situation financière difficile et ne lui parlent plus.

"Nous ne savons pas combien de temps nous devrons vivre ici car le gouvernement n'a rien dit officiellement", dit-elle.

Elle espère que le gouvernement de Guilin interviendra pour aider.

Le gouvernement de la ville n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les autorités chargées du logement à Baoding, la ville du nord d'où Xu est originaire et où la société mère de Jiadengbao Real Estate est enregistrée, ont déclaré en novembre dernier que le gouvernement de la ville et le comité du Parti communiste avaient mis en place un groupe pour résoudre le problème.

"Si le gouvernement veut vraiment protéger les moyens de subsistance des gens et reprendre la construction, nous rentrerons chez nous", a déclaré Xu.

(1 $ = 7,0508 yuan renminbi chinois)