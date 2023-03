Les investisseurs qui espèrent profiter de l'essor des voyages en Chine après près de trois ans de fermeture pour cause de pandémie se tournent vers les aéroports, les hôtels et les opérateurs de boutiques hors taxes, au détriment des compagnies aériennes soumises à la fluctuation des prix du carburant et à une concurrence plus intense.

La première vague de hausse qui a suivi l'abandon par la Chine de sa politique "zéro COVID" en décembre a porté les titres des compagnies aériennes et des agences de voyage en ligne telles que Trip.com Group Ltd.

Mais comme les compagnies aériennes mondiales tardent à augmenter leur capacité pour relier la Chine aux États-Unis et à l'Europe et que les voyageurs chinois préfèrent voyager plus près de chez eux, une nouvelle série d'actions en profite.

La Thaïlande est redevenue une destination de prédilection pour les voyageurs chinois, mais aussi pour les investisseurs.

"Nous étions déjà actifs en termes de voyages intérieurs, d'hébergement et d'aéroports, où nous avons obtenu d'assez bons résultats", a déclaré Elaine Tse, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments. Elaine Tse a déclaré que la société avait bloqué certains bénéfices de ces paris.

"Nous sommes optimistes quant à la reprise des voyages régionaux et internationaux et continuons à nous exposer aux aéroports et à la location d'avions.

Les actions des aéroports, tels que l'aéroport de Bangkok et l'aéroport international de Shanghai, ont sous-performé les trois grandes compagnies aériennes chinoises Air China, China Eastern et China Southern depuis le début du mois de novembre, ce qui laisse une marge de manœuvre pour de nouveaux gains dans le premier cas.

Les investisseurs estiment que les actions des compagnies aériennes sont non seulement chères, mais que leurs bénéfices ont tendance à être volatils et sensibles aux fluctuations des prix du pétrole.

Les actions d'Air China, de China Eastern et de China Southern ont gagné entre 7 % et 17 % au cours des quatre derniers mois, Air China et China Southern se négociant au-dessus de leurs bénéfices prévisionnels moyens sur cinq ans, selon les données de Refinitiv.

En revanche, China Tourism Group Duty Free Corp se négocie à 28 fois ses bénéfices prévisionnels, bien en dessous de la moyenne sur 5 ans.

Graphique : Performances des aéroports par rapport aux compagnies aériennes depuis

Dans la bataille pour les voyageurs chinois, les compagnies aériennes locales devraient s'en sortir mieux que les compagnies régionales telles que Qantas, Singapore Airlines et Cathay Pacific, principalement parce que les compagnies chinoises ont gardé plus d'avions à fuselage large et de personnel à disposition.

La Chine s'attend à ce que le nombre de touristes entrants et sortants atteigne plus de 90 millions en 2023, soit 31,5 % des niveaux d'avant la pandémie. Selon les données de Refinitiv, les trois compagnies aériennes chinoises devraient renouer avec les bénéfices en 2023, après avoir enregistré de lourdes pertes l'année dernière.

Les analystes s'attendent à ce que les bénéfices des compagnies aériennes chinoises atteignent leur maximum l'année prochaine, lorsque le trafic international se redressera davantage.

"Je pense qu'il faut être patient et attendre que les bénéfices se fassent sentir pour faire baisser les valorisations", a déclaré Vey-Sern Ling, conseiller principal en actions à l'Union Bancaire Privee.

Graphique : Performance des titres de voyage après la réouverture de la Chine https://www.reuters.com/graphics/ASIA-STOCKS/AIRPORTS/zdvxdqankvx/chart.png

Hilde Jenssen, responsable des actions fondamentales chez Nordea Asset Management, a acheté quelques sociétés de consommation discrétionnaire exposées au tourisme, telles que les opérateurs de boutiques hors taxes, dans l'espoir de capter les effets secondaires de la réouverture.

Alors que les investisseurs pariaient au début de l'année sur le fait que l'épargne des ménages chinois, qui a atteint 17 800 milliards de yuans (2 610 milliards de dollars) l'année dernière, conduirait à une flambée post-pandémique, les consommateurs chinois se sont montrés prudents jusqu'à présent.

M. Jenssen a déclaré que les bénéfices de certaines sociétés de consommation discrétionnaire montraient qu'elles reconstituaient leurs stocks en prévision d'une forte demande.

"Il ne s'agit peut-être pas de l'explosion que tout le monde espérait au début de l'année... (mais) il y a certainement une demande refoulée".

(1 $ = 6,8222 yuans chinois renminbi)