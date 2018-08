En Direct des Marchés : Air France KLM, Euronext, Tesla, Amazon... 0 0 20/08/2018 | 08:33 Envoyer par e-mail :

• En Bref. Des négociateurs chinois et américains parlent commerce dès cette semaine, en vue de préparer un sommet en novembre. Le patron de la BuBa s’attend à une normalisation monétaire pour la BCE. Pékin demande à ses banques d’accroître leurs crédits aux exportateurs. Le patron de Superdry donne 1 million de livres pour aider à un nouveau referendum sur le Brexit. 54% de Français contre l’accueil de Migrants. Xi Jinping à Pyongyang en septembre. Moody’s et S&P ont abaissé la notation souveraine turque. . Les syndicats d’ Air France KLM préparent un accueil glacial à Benjamin Smith, leur nouveau directeur général. Euronext serait en pôle-position pour le rachat de MarkitSERV (plateforme OTC de dérivés), a appris Bloomberg d’une bonne source, pour un montant qui pourrait dépasser 1 milliard de dollars.. La filiale routes de Vinci , Eurovia, va racheter cetrains actifs de l'américain Lane Construction à Salini Impregila pour 555 millions de dollars. La transaction double la taille d'Eurovia aux Etats-Unis.. La division indonésienne de LafargeHolcim s’envole en bourse sur des rumeurs de multiples prétendants, qui pourraient aider le prix de cession à monter à 2 milliards de dollars.. La filiale d’ Atlantia , a prévu de débloquer 500 millions d’euros pour reconstruire le pont effondré de Gênes et venir en aide aux familles des victimes. La polémique ne s'éteint pas sur les responsabilités et Rome examine toujours une résiliation de la concession. Bayerische Motoren Werke songe à renforcer ses positions dans sa coentreprise chinoise avec Brilliance Automotive, a indiqué un dirigeant du groupe à ‘Chine Nouvelle’.Les réactions se sont multipliées après l’interview d’un Elon Musk éreinté dans le ‘NYT’ vendredi, alors que l’action Tesla a chuté de 9% à cause de ce qui ressemble à un burn-out. Walmart aurait demandé à ses fournisseurs de cosmétiques de s’approvisionner hors de Chine, même si le distributeur concède que l'impact des barrières douanières est encore difficile à quantifier.. Bruxelles pourrait infliger des amendes dissuasives si les réseaux sociaux ne font pas le ménage dans les contenus terroristes, révèle le 'FT', qui précise qu'une nouvelle réglementation sera proposée en septembre.. Le verdict de Bruxelles sur le rapprochement entre Linde et Praxair devrait tomber ce jour, selon le ‘FT’.. L'Américain va dépenser 3,2 milliards de dollars pour s'offrir la société israélienne.propose 144 USD par titre. Amazon lorgnerait des magasins fermés par Homebase au Royaume-Uni pour en faire des dépôts logistiques, selon le ‘Telegraph’, pour pallier le manque de foncier abordable. Apple a supprimé des milliers d'applications de paris en Chine, après avoir été brocardé par les médias chinois pour son laxisme en la matière.. Des négociateurs chinois et américains parlent commerce dès cette semaine, en vue de préparer un sommet en novembre. Le patron de la BuBa s’attend à une normalisation monétaire pour la BCE. Pékin demande à ses banques d’accroître leurs crédits aux exportateurs. Le patron de Superdry donne 1 million de livres pour aider à un nouveau referendum sur le Brexit. 54% de Français contre l’accueil de Migrants. Xi Jinping à Pyongyang en septembre. Moody’s et S&P ont abaissé la notation souveraine turque.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AIR FRANCE KLM SA -0.99% 10.05 -38.13% AMAZON.COM -0.23% 1882.22 60.95% APPLE 2.00% 217.58 28.57% ATLANTIA 5.68% 19.34 -26.52% BAYERISCHE MOTOREN WERKE -0.48% 81.41 -6.24% CAC 40 0.32% 5356.32 0.61% EURONEXT N.V. -0.19% 51.75 0.46% LAFARGEHOLCIM -1.93% 47.75 -13.10% LINDE -0.92% 189.5 -2.65% PRAXAIR 0.98% 156.04 0.88% TESLA -8.93% 305.5 -1.88% VINCI 0.68% 82.32 -3.79% WALMART 0.00% 96.23 17.96%

