En Direct des Marchés : Lagardère, Renault, AXA, Bouygues, Akwel, Claranova, Bayer, Hertz, Aston Martin

En France

L'auto à la relance. Le plan de soutien français à la filière automobile comprendra des bonus supplémentaires et une prime à la reconversion élargie, en contrepartie d'engagements industriels et sociaux. C'est la ministre des transports, Isabelle Borne, qui l'a annoncé hier sur France Inter. Le détail du plan est attendu mardi. Il risque de relancer le débat sur la transition énergétique, dans la mesure où le projet devrait aussi favoriser les motorisations thermiques, pour limiter la casse sociale d'une industrie qui emploie plusieurs centaines de milliers de personnes en France.

Bernard Arnault au soutien de Lagardère. Après Vincent Bolloré et Marc Ladreit de Lacharrière, c'est au tour de Bernard Arnault de voler au secours d'Arnaud Lagardère. La famille qui contrôle LVMH va, via le Groupe Arnault, prendre 25% de LCM, le holding de la famille Lagardère. De quoi rassurer sur la solvabilité du dirigeant.

Compte à rebours. C'est cette semaine (mercredi) que Renault, Nissan et Mitsubishi dévoileront leur vaste plan stratégique, qui comprendra un volet restructuration particulièrement sévère. Les autorités françaises ont d'ores et déjà prévenu qu'elles seront particulièrement vigilantes sur l'empreinte industrielle de l'Alliance.

Un bras de fer à coût élevé. La justice enjoint AXA d'indemniser un groupe de restauration pour ses pertes liées au coronavirus, l'assureur fait appel. Le Tribunal de commerce de Paris a ordonné à l'assureur d'indemniser un restaurateur à hauteur de deux mois de pertes de chiffre d'affaires à cause du confinement. L'assuré a fait valoir qu'une extension de garantie qu'il avait souscrite en cas de fermeture administrative s'applique, ce que conteste AXA, pour quoi des montants conséquents sont en jeu. Plus de détails ici.

La 5G décalée ? Martin Bouygues, PDG du groupe Bouygues, a plaidé pour un report à fin 2020 ou début 2021 des enchères pour les fréquences 5G. Le dirigeant estime que le Covid-19 a créé trop d'incertitudes. Les autorités prévoient de tenir en juillet ou en septembre ces enchères qui auraient dû avoir lieu au printemps. L'Arcep précise n'avoir reçu aucune demande officielle de Bouygues Télécom.

Pas assez de temps. Akwel dit être dans l'incapacité, pour l'heure, de lever les conditions suspensives liées à son offre de rachat de Novares, mais ne baisse pas les bras. L'équipementier explique que les délais impartis par la procédure actuelle sont trop courts, notamment eu égard à l'examen antitrust. Akwel reste ouvert au dialogue pour mener à bien son projet de reprise à la barre du tribunal, qui doublerait sa taille.

Claranova sur le gril. Voilà un dossier qui fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs années. Claranova est-il un champion en devenir ou une entreprise en restructuration éternelle. Notre spécialiste des valeurs moyennes Raphaël Girault a posé la question au PDG, Pierre Cesarini.

En bref. Suez se préparerait à vendre sa filiale espagnole Agbar pour 3 Mds€, selon les informations obtenues par Cinco Dias. Air France s'est engagée à réduire de 50% ses émission de CO2 d'ici 2024 sur ses vols intérieurs. Atos tiendra son assemblée générale à huis clos. 53% des salariés éligibles ont souscrit à l'augmentation de capital qui leur était réservée par Rubis. Engie EPS retenue sur un projet à Hawaï. L'Olympique Lyonnais va devoir saisir le Conseil d'Etat de son recours contre la suspension du championnat français de football, le Tribunal administratif de Paris s'étant déclaré incompétent. Total et Gaussin développent le premier camion avitailleur 100% électrique au monde. Carmat implante un cœur artificiel à un 13e patient, le 1er au Danemark, dans le cadre de l'étude PIVOT, qui reprend. AB Science reporte son assemblée générale annuelle. Biosynex confirme l'inscription de son test sérologique rapide Covid-19 sur la liste des produits autorisés par le Ministère de la Santé. Hybrigenics obtient une première décision favorable au recours contre un brevet américain portant sur des inhibiteurs d'USP7. Poxel fait un point sur ses développements et annonce une levée de fonds. Drone Volt réalise une nouvelle augmentation de capital réservée de 2,17 M€ auprès de ses actionnaires historiques, pour rembourser les ORNANE émises en 2019, au prix d'une dilution de 23% environ. Acheter-Louer.fr émet des OCABSA pour se financer. MND et Foncière Volta ont publié leurs comptes.

Sur les autres marchés

Bayer progresse vers des règlements amiables. Les informations obtenues par Bloomberg laissent penser que Bayer auraient trouvé un accord avec une fraction importante des 125 000 plaignants qui ont saisi la justice à propos du Roundup. Environ 85 000 accords de principe auraient été obtenus. La société n'a pas voulu commenter.

La chute d'Hertz. Hertz se place sous la protection de la loi des faillites aux Etats-Unis. La nouvelle a fait grand bruit, parce que la marque est bien connue dans le monde. L'entreprise emploie environ 38 000 personnes. Elle croule sous une dette de 19 Mds$, rendu insoutenable par le gel des activités, lié au confinement pour cause de Covid-19. Le passage sous "Chapter 11" doit permettre à la société de se réorganiser.

Aston Martin recrute chez AMG. Tobias Moers (Mercedes-AMG) remplacerait Andy Palmer aux commandes d'Aston Martin, selon le Financial Times. La marque mythique a été renflouée par le milliardaire canadien Lawrence Stroll et ses co-investisseurs. Elle reste dans une situation financière précaire, comme l'ont démontré les chiffres trimestriels publiés récemment.

Mponeng touchée par le Covid. AngloGold Ashanti ferme une mine qui compte 164 cas de coronavirus en Afrique du Sud. La mine d'or de Mponeng, dans le nord-est du pays, a fait l'objet d'un test à grande échelle (650 salariés testés). La mine d'or la plus profonde au monde (4 km) avait repris la production à 50% début mai.

K+N au révélateur du printemps. Kuehne + Nagel pourrait supprimer 20 à 25% de ses effectifs dans le monde, selon son principal actionnaire interrogé par Die Welt. Le logisticien suisse emploie environ 83 000 personnes dans le monde. Les suppressions de postes pourraient intervenir dans les pays qui n'ont pas de dispositif de chômage partiel, comme les États-Unis. "Le moment de vérité, c'est la période d'avril à juin", a déclaré l'actionnaire.

Petite reprise vers le sud. Lufthansa reprendra ses vols vers 20 destinations à partir de la mi-juin depuis Francfort, notamment vers Majorque, la Crète, Rhodes, Faro, Venise, Ibiza et Malaga. En parallèle, le transporteur est toujours en négociation avec Berlin et ses créanciers pour un plan de soutien qui représenterait quelque 9 Mds€.

En bref. Au cours du week-end, Facebook a introduit des outils d'intelligence artificielle sur deux de ses plates-formes de commerce en ligne, pour faciliter l'activité des petites entreprises.

Ça publie. Hitachi Chemical, Tecnicas Reunidas, Nacon, BigBen, McKay Securities…