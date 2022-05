En Espagne, l'inflation s'est de nouveau accélérée en mai

MADRID (Reuters) - L'inflation en Espagne est repartie à la hausse en rythme annuel en mai après avoir ralenti en avril, les prix hors énergie et produits alimentaires ayant subi leur plus forte hausse depuis plus d'un quart de siècle, montre la première estimation publiée lundi par l'INE, l'institut national de la statistique.

Le taux d'inflation a atteint 8,7% sur un an contre 8,3% en avril. Il avait culminé en mars à 9,8%, son plus haut niveau depuis 1985.

Le chiffre publié par l'INE pour mai est supérieur au consensus Reuters, qui le donnait à 8,3%.

L'inflation dite de base, qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, particulièrement volatils, ressort à 4,9% sur un an en mai, au plus haut depuis 26 ans, après 4,4% en avril.

Si les prix de l'électricité sont en baisse sur un an, ceux des carburants, de l'alimentation et des boissons non-alcoolisées ont contribué à la hausse du niveau global de l'inflation, explique l'INE.

En données harmonisées aux normes européennes (IPCH), l'inflation en Espagne ressort à 8,5% sur un an en mai après 8,3% en avril.

Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des obligations à dix ans espagnoles était en hausse de près de dix points de base après la publication de ces chiffres à 2,131%.

(Reportage Mariana Ferreira Azevedo, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)