Copenhague (awp/afp) - Les coûts de la pollution industrielle en Europe s'élèvent à 2% du PIB de l'Union européenne (UE), malgré une tendance à la baisse les dix dernières années, selon un rapport de l'Agence européenne de l'Environnement (AEE) publié jeudi.

"L'analyse de l'AEE montre que les coûts relatif à la pollution atmosphérique causée par les plus grandes installations industrielles d'Europe (...) se situent en moyenne entre 268 et 428 milliards d'euros par an", a indiqué dans un communiqué l'agence basée à Copenhague.

En 2021, ces coûts correspondaient à environ 2% du PIB de l'UE, selon l'AEE.

Grâce à l'adoption des meilleures techniques disponibles dans le domaine de l'énergie, le passage aux énergies renouvelables et à des combustibles moins polluants, "les coûts environnementaux et sanitaires de l'industrie européenne ont diminué d'un tiers (-33 %) entre 2012 et 2021", selon le rapport.

En 2021, seulement 1% des 9400 installations analysées ont été responsables de la moitié des dommages.

Parmi les 50 installations les plus polluantes, près de la moitié sont des centrales thermiques. Neuf d'entre elles sont situées en Allemagne et six en Pologne.

Avec ces deux pays, l'Italie, la France et l'Espagne constituent le top 5 des Etats membres où la pollution entrainent les coûts les plus élevés.

