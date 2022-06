En Finlande, la grotte du Père Noël est également un abri anti-bombe.

Même le parc à thème du Père Noël dans sa "ville natale" dans le nord enneigé est prêt à retirer ses elfes et à revenir à sa fonction initiale - un abri d'urgence contre les bombes en cas d'attaque.

Des dizaines de milliers de personnes se rendent chaque année au parc du Père Noël dans la ville de Rovaniemi en Laponie pour rencontrer le Père Noël et se faire photographier avec lui. Les couloirs souterrains caverneux regorgent du bureau de poste du Père Noël, de l'école des elfes, des boutiques d'artisanat, des arbres de Noël et des rennes.

Son objectif principal, cependant, est loin d'être festif.

Taillé dans une colline de quelque 50 mètres, l'abri est équipé pour résister aux bombardements ou à une attaque chimique ou nucléaire et pourrait accueillir 3 600 personnes.

Il dispose de lits de camp, de kits de premiers secours et même d'équipements pour creuser un tunnel de retour à la surface au cas où la construction s'effondrerait. Un puits séparé fournit de l'eau, mais les gens devraient apporter leur propre nourriture.

Alors que la plupart des articles sur le thème du Père Noël devraient être retirés au cas où l'abri devrait être utilisé, certains jouets de la boutique de cadeaux seraient conservés pour les enfants qui y chercheraient la sécurité.

"En cas de crise, les habitants de Rovaniemi seront protégés ici", a déclaré le chef de la sécurité de Rovaniemi, Tapio Hietakangas, 54 ans. "Et si des familles viennent et doivent rester ici longtemps, c'est un bon endroit si l'on pense au confort des enfants."

L'abri du Père Noël n'est qu'un des quelque 50 000 logements construits après que le pays nordique ait connu deux guerres avec l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale.

Abritant normalement des piscines, des centres sportifs ou des garages de stationnement en temps de paix, ce vaste réseau fait désormais partie de la vie quotidienne à travers la Finlande.

Ils peuvent être convertis en logements d'urgence pour quelque 80 % de ses 5,5 millions d'habitants en quelques heures si une action militaire déborde de la frontière finlando-russe de 1 300 km (810 miles) ou même en cas de catastrophe d'une centrale nucléaire en Russie. Les entrepôts contiennent des réserves de nourriture, de carburant et de médicaments.

FINLANDAIS SUSPECTS

La préparation militaire est également au centre des préoccupations. Alors que le nombre de militaires salariés en Finlande ne s'élevait qu'à environ 19 000 l'année dernière, sa défense repose sur une armée à conscription obligatoire qui devrait avoir un effectif de 285 000 hommes en temps de guerre.

À la suite de l'invasion russe de l'Ukraine en février, la Finlande a décidé de mettre fin à sa politique de neutralité de longue date et de demander à rejoindre l'alliance de l'OTAN.

Moscou a qualifié cette démarche d'hostile et de menace pour sa propre sécurité, bien qu'elle n'ait pas dit quelle action, le cas échéant, elle pourrait prendre en réponse.

La Finlande indépendante a mené deux guerres avec la Russie entre 1939 et 1944, repoussant les tentatives d'invasion.

Mais sa suspicion à l'égard de son voisin oriental remonte à l'"Isoviha" ou "Grande Colère", une période d'occupation russe qui a ravagé le pays entre 1713 et 1721, alors qu'il faisait encore partie de la Suède.

À plus de 800 km (500 miles) au sud de Rovaniemi, dans la capitale Helsinki, le responsable de la planification d'urgence de la ville, Tomi Rask, a passé 25 ans à se préparer et à former d'autres personnes à se préparer à une attaque militaire.

Helsinki dispose d'un centre de commandement souterrain construit dans les années 1980 pour protéger la gestion de la ville d'une explosion nucléaire, ainsi que de quelque 5 500 abris de défense civile pour les citoyens ordinaires.

La plupart des abris en Finlande sont privés car la loi impose d'en construire un sous chaque immeuble d'habitation depuis les années 1940. Ceux d'Helsinki seulement peuvent accueillir environ 900 000 personnes, pour une population d'environ 650 000 habitants.

"Je crois que nous sommes prêts, ou du moins je suis prêt", a déclaré M. Rask. "Mais encore une fois, c'est juste pour moi. Pour ma famille, la réponse pourrait être tout à fait différente." (Cette histoire est refaite pour corriger une coquille dans le titre)